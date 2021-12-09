نيللي كريم وزوجها يعودان للقاهرة بعد حضور مهرجان البحر الأحمر

عادت الفنانة نيللى كريم و زوجها هشام عاشور، للقاهرة بعد حضور مهرجان البحر الأحمر لتبدأ تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد أحوال شخصية الذي يكتبه ابراهيم عيسى ويخرجه ماندو العدل.

وكانت قد تواجدت الفنانة نيللى كريم فى جدة لحضور فعاليات الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر كضيفة شرف على المهرجان.

نيللي لفتت الأنظار بإطلالتها في افتتاح المهرجان برداء تصميم نور إبراهيم رفقة زوجها لاعب الاسكواش العالمي هشام عاشور الذي ارتدى بدلة من تصميم كونكريت.