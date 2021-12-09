وقع اختيار منطموا بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، المقرر انطلاقها يوم 9 يناير المقبل على النجم المصرى حكيم ليحيى حفل الافتتاح، ويغنى أغنية تحمل اسم (واقفين مع أفريقيا)، لتكون المرة الثانية التى يغنى فيها حكيم فى حفل افتتاح البطولة بعدما قام بذلك فى البطولة الماضية والتى أقيمت فى مصر.

ويستعد حكيم لإحياء مجموعة من الحفلات فى أكبر مدن الكاميرون خلال الفترة المقبلة، حيث تعاقد مع إحدى الشركات الأفريقية الكبرى المنظمة للحفلات على ذلك، لاسيما أن الأعين ستتجه نحو الكاميرون لاستضافتها بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشارك حكيم مؤخراً فى احتفالات العيد الوطنى الـ50 للإمارات، حيث قدم أغنية بعنوان "الجنة في الإمارات"، حيث صور الأغنية على طريقة الفيديو كليب في أجواء الامارات الساحرة والتي تظهر سحر وجمال دولة الإمارات التي أصبحت مقصدا سياحيا هاما لكل دول العالم، والأغنية كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع طارق عبد الجابر وإخراج حسام الحسينى.

يذكر أن آخر أغاني حكيم أغنية "الناس السهرانين" والتي طرحها في أغسطس الماضي، من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا، بينما آخر ألبوم غنائي لحكيم طرحه العام الماضي بعنوان "الراجل الصح" وتضمن 11 أغنية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حكيم يحيى حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون ويغنى ”واقفين مع أفريقيا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.