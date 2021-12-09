هانى شاكر يتصدر التريند بعد حفله فى موسم الرياض

تصدر النجم هانى شاكر تريند توتير فى مصر والسعودية بهاشتاج "هانى شاكر فى الرياض"، وذلك بعد حفله فى المملكة العربية السعودية، خلال فعاليات موسم الرياض، ونشر شاكر صورة من تصدره التريند وعلق عليها بـ" هاشتاج هانى شاكر فى الرياض يتصدر تريند تويتر فى مصر والسعودية خلال حفلة ضمن فعاليات موسم الرياض".

وأحيا النجم هانى شاكر حفلاً غنائيًا أمس الأربعاء، ضمن حفلات موسم الرياض، وشارك فى الحفل المطرب محمد محسن والمطربة مى فاروق، والفرقة الموسيقية بقيادة الموسيقار أمير عبد المجيد، وقدم هانى شاكر باقة من أجمل أغانيه.

فيما أحيا النجم هانى شاكر، الشهر الماضى، حفلاً غنائيًا بأبو ظبى على مسرح اتحاد أرينا، وخلال الحفل يقدم الفنان الكبير مجموعة من أغانيه سواء التى طرحها مؤخرا أو التى قدمها على مدار مشواره الغنائى الكبير.

وكان هاني شاكر قد أحيا حفلا غنائيا مؤخرا بمهرجان "بابل" الدولى بالعراق، وعبر النجم هانى شاكر، خلال حفله الذى أحياه فى العراق، عن سعادته بعودة مهرجان بابل بعد توقف، إذ قال لـ5 آلاف متفرج حضروا الحفل: "وحشتونى جدا، بعتذر عن التأخير بسبب مشكلة فى الصوت، وجودى معاكوا مفرحنى جدا، سعيد بعودة مهرجان بابل من جديد لشعب عظيم زى الشعب العراقى".

وقبل الحفل حرصت الشرطة العراقية على تأمين المطرب الكبير هانى شاكر، أمير الغناء العربى ونقيب الموسيقيين المصريين، وسط حراسة مشددة وسيارة مصفحة، خلال ذهابه إلى المسرح لإحياء حفله الغنائى ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولى.

ونشر الحساب الرسمى لأمير الغناء العربى على إنستجرام فيديو له خلال ذهابه الحفل متنقلا بسيارة مصفحة وسط موكب رسمى من الشرطة العراقية.

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