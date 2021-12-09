شقيق ياسمين عبدالعزيز يعلق على تجاهلها ذكر اسمه ضمن المساندين في أول ظهور إعلامي لها

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الفنان وائل عبدالعزيز، على تجاهل شقيقته ياسمين الحديث عن مساندته ودعمه لها طوال فترة مرضها وعدم ذكر اسمه نهائيًا في أول ظهور إعلامي لها بعد أزمتها المرضية.

ونشر الفنان وائل عبد العزيز تعليقًا عبر صفحته على ”فيسبوك“ صورة له من داخل المستشفى أكد من خلالها أنه كان من ضمن المتواجدين مع شقيقته خلال فترة مرضها قائلًا:” قاعدة المستشفى شهر كامل.. مش مهم ..أنا أصلا مش مهم.. المهم إن إنتي قومتي بالسلامة واطمنت عليكي”، إلا أنه قام بحذف المنشور بعد ثوان معدودة، ودون منشورا آخر قال فيه: ”هنعيش تحت أي ظروف“.

وقالت ياسمين عبدالعزيز خلال لقائها الإعلامي الأخير، إنها فوجئت من الأشخاص الذين وقفوا بجانبها، سواء من خلال الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من قائمة المقربين لها على أرض الواقع، موجهة للجميع الشكر والامتنان لهذه الدعوات الصادقة، التي أعادتها للحياة حسب وصفها.

وحددت ياسمين بعض الأسماء التي وقفت بجانبها في أزمتها منهم زوجها الفنان أحمد العوضي، ووالدها وابنتها ياسمين، وشقيقها الأكبر شريف، حيث أكدت أنها أوصته بأطفالها في شدة مرضها.

لكن المفاجأة كانت عدم ذكر شقيقها الآخر ”وائل عبد العزيز“ على قائمة المقربين ومن ساندوها في محنتها، رغم تصدره حديث الجمهور خلال فترة مرضها وهو ينقل أخبارها وتطورات حالتها عبر منصاته على مواقع التواصل، كما كان ينشر صور ياسمين ويطلب من الجمهور الدعاء لها في كل يوم تقريبًا.

واعتبر العديد من المتابعين أن الخلافات العائلية ما زالت متواصلة بين ياسمين وشقيقها، بعد أن وقعت هذه المشكلات بينهما في وقت سابق وتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بعد إعلانها الزواج بالفنان أحمد العوضي.

وأطلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز أمس في أول ظهور إعلامي مع الإعلامية منى الشاذلي، في الجزء الأول من حلقتها في برنامج معكم الذي يعرض على سي بي سي.

وتحدثت ياسمين خلال الحلقة عن كواليس أزمتها المرضية والخطأ الطبي الذي تعرضت له والذي كاد أن يودي بحياتها.

اقرأ أيضا

“ثقب في القولون وتسمم في الدم ورغبة في الموت”.. ياسمين عبدالعزيز تكشف كواليس فترة مرضها

ياسمين عبدالعزيز: كنت قاعدة وشايفة أمعائي بره بطني ودعاء الناس رد فيا الروح ومابقتش خايفة من الموت

ياسمين عبدالعزيز: أصريت على السفر وأمعائي بره بطني ولو كنت فضلت في المستشفى كنت هاموت