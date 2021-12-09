حسام حبيب يطوي صفحة شيرين ويدخل الاستوديو لتسجيل أغنية جديدة في أول ظهور له (صورة)

ابو ظبي - احمد الجزار - بدأ الفنان حسام حبيب، في طوي صفحة انفصاله عن الفنانة شيرين عبدالوهاب، والعودة إلى الاستديوهات من جديد بعد غياب طويل، لتسجيل أغنية جديدة يستعد لطرحها خلال الأيام القادمة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع حسام حبيب، والملحن تيام علي، والشاعر أدهم معتز، والموزع الموسيقي محمد نابلسي، في أول ظهور لحبيب بعد الانفصال الذي أعلنت عنه شيرين خلال الأيام الماضية.

وقال الشاعر أدهم معتز في تصريحات صحفية عقب انتشار الصورة: ”الفنان حسام حبيب يواصل حاليا العمل معي، ومع الملحن تيام علي، والموزع الموسيقي محمد نابلسي، على أغنية من كلماتي من المقرر طرحها ضمن ألبومه الجديد“.

وأضاف معتز في تصريحات صحفية: ”كل ما أستطيع قوله حاليا، إن الأغنية مفاجأة، ويستعد لطرحها فور الانتهاء من مراحل تجهيزها“.

يذكر أن حسام، ابتعد عن الغناء لسنوات خلال فترة زواجه من النجمة شيرين عبدالوهاب، ويستعد لطرح ألبوم كامل، بعد الانتهاء من أغنية العودة، التي لم يعلن عن اسمها حتى الآن، لكنها ستطرح قريباً.

وفي وقت سابق، أعلنت شيرين عبد الوهاب، في بيان نشرته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الانفصال وقع بالفعل بينها وبين حسام حبيب، دون أن تكشف الأسباب التي أوصلت الأمور بين الثنائي إلى ذلك الحد.

وأوضحت شيرين، أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق.

وقالت إن ”كل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتي في إطار قلب الحقائق“، موضحة أنها تكنّ كل الاحترام لحسام حبيب“.

واللافت في الأمر، أن حسام حبيب ما زال يحتفظ عبر حسابه في إنستجرام، بالعديد من الصور الرومانسية التي تجمعه بزوجته السابقة.

وكانت آخر صورة لشيرين على حساب حسام، نشرها في 22 مارس الماضي، حيث أرفقها بمعايدة لها بمناسبة عيد ميلادها.

وكتب فيها: “ كل سنة و انت طيبة يا حبيبتي يا أحلى واطيب ام، وكل سنة وامي حبيبتي الغالية طيبة ويا رب يخليكي ليا يا امي، وكل ام مصرية بخير وصحة وسعادة. #هي_الدنيا“.

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