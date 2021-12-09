في الجيم برفقة أحمد برادة.. أحدث ظهور لـ جمال مبارك (صورة)

ابو ظبي - احمد الجزار - نشر أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من أحدث ظهور لـ جمال مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، مع أحمد برادة، لاعب الاسكواش السابق.

وظهر جمال مبارك في الصورة يرتدي ملابس رياضية، شورت وتي شيرت، ويبدو عليه ملامح التقدم في السن.

يذكر أن آخر ظهور لجمال مبارك كان أثناء زيارته لقبر والده الرئيس الراحل، برفقة سوزان مبارك وشقيقه علاء، في ذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة.

المحكمة تسمح لعائلة مبارك التصرف في أموالهم

يشار إلى أن المحكمة الاقتصادية قضت برفع قرار أمر المنع عن أموال علاء وجمال مبارك وزوجتيهما، وسمحت لهم بالتصرف في أموالهم.

وكانت الرقابة المالية قد تلقت إخطارًا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر 2020، حول ما أصدره النائب العام بشأن أمر المنع في التصرف رقم 98 لسنة 2020، أوامر تحفظ في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا، بشأن منع كل من علاء محمد حسني مبارك، وشقيقه جمال، وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين فريدة جمال مبارك ومحمود جمال مبارك، مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.

وتضمن منع التصرف أيضا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وأرسلت الرقابة المالية الإخطار إلى شركات السمسرة والبورصة والمقاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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