أسرار النجوم: لن تصدق هذه الطفلة أصحبت فنانة شهيرة آية في الجمال وابنة فنان كبير ( اتفرج صورها كيف أصبحت الأن )

الرياض - محمد الاطلسي - نشرت صفحة تهتم بذكريات الفنانين والفنانات، على موقع تبادل الصور، انستجرام، صورة لطفلة تبلغ من العمر قرابة عام .

وكتبت عليها أنها تعود لفنانة شهيرة، وكانت في الصورة تحتفل مع والديها بعيد ميلادها.

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وتفاجئ الجمهور بهوية هذه الفنانة، حيث أنها تغيرت ملامحها تمامًا بعدما أصبحت امرأة جميلة، وهذا ما قاله الجمهور في التعليقات.

إنها الفنانة الجميلة، ريهام عبد الغفور، إبنة الفنان الشهير أشرف عبد الغفور، نقيب الممثلين سابقًا.

اسمها بالكامل ريهام عبد الغفور محمد عبد الجواد، من مواليد 6 سبتمبر عام 1978، أي أنها تبلغ من العمر 42 سنة تقريبًا.

قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية المختلفة وأظهرت خلالهما موهبتها الفنية المتميزة، فلم تعتمد على اسم والدها.

كونه ممثل شهير لكنها نجحت بموهبتها.

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