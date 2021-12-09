أسرار النجوم: هذه الممثلة المصرية الشهيرة الوحيدة التي رفض الزعيم عادل إمام التمثيل معها خشية تفوقها عليه.. لن تتوقع من هي؟

الرياض - محمد الاطلسي - بدأت الممثلة المصرية القديرة ​عايدة عبد العزيز​ حياتها كمدرسة واصبحت ممثلة بالصدفة عندما طلبت منها ادارة مدرسة السنية بالزمالك ان تقوم بتدريت الطلبة. وقد تألقت في فيلم "​النمر والانثى​" الذي شاركت بطولته مع النجم المصري ​عادل امام​ وكشفت ان تألقها في هذا الفيلم جعل الزعيم يمتنع عن ترشيحها في اي عمل يقوم ببطولته.

الممثلة عايدة عبد العزيز ولدت في 27 تشرين الاول / اكتوبر 1930 في محافظة الدقهلية، حصلت على دبلوم المعلمين ودرست بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما حصلت على دورة تدريبية في الحركة المسرحية والصوت من لندن. بعدم أعلنت عايدة عبد العزيز زواجها من المخرج المسرحي احمد عبد الحليم الذي تعرفت عليه خلال دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية.

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بدأت رحلة الامومة حين انجبت عايدة من زوجها احمد عبد الحليم ولد يدعى شريف وبنت تعيش خارج مصر وظلت عايدة على ذمة زوجها حتى رحيله عن عالمنا عام 2013. وعقب رحيل زوجها الفنان احمد عبد الحليم بدأت معاناة عايدة عبد العزيز في الحياة حيث دخلت في نوبة اكتئاب شديدة جعلتها تتوقف عن التمثيل.

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