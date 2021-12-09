شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد انتقاده تجاهلها له: “مش مستني تقدير لأن ده طبيعي”

ابو ظبي - احمد الجزار - بعد أن انتقد الفنان وائل عبدالعزيز، تجاهل شقيقته ياسمين له في حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي، والتي أذيعت أمس على “سي بي سي”، عاد وائل ليؤكد أنه لا توجد مشكلة بينه وبين ياسمين وأن علاقتهما “زي الفل” على حد وصفه.

وكتب وائل في منشور له قبل قليل عبر حسابه على “فيسبوك”: “انا مش مستني اسمي يذكر في شيء فعلا وانا طول عمري بعمل واجبي كاخ ولا مستني تقدير لان ده الطبيعي تجاه عيلتي ومفيش حاجة بيني وبين ياسمين أحنا زي الفل”.

وتابع: “وانا 17 سنة بشتغل وعمري ما ذكرت أو اتكلمت على صله القرابة بينا الا مؤخرا بعد نجاح مسلسل ليا في 2017 وهي اللي نزلت بوست باركتلي فيه.. غير كده انا مبسوط بشفاها جدا وكنت طاير من الفرحة وضحكتها عندي بالدنيا .. ارجو من الناس عدم إثارة الفتن وسيبوها تفرح برجوعها لجمهورها وانا اركز في شغلي لاني أهملت في حق نفسي”.

وائل عبدالعزيز ينتقد تجاهل اسمه في حلقة منى الشاذلي

وانتقد وائل عبدالعزيز، تجاهل شقيقته ياسمين عدم ذكر اسمه ضمن الداعمين والمساندين لها خلال فترة مرضها في حلقة منى الشاذلي، في أول ظهور إعلامي لياسمين.

وكتب عبر حسابه على “فسبوك”: “قاعدة المستشفى شهر كامل.. مش مهم، أنا أصلا مش مهم.. المهم إن أنت قومتي بالسلامة واطمنت عليكي”.

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