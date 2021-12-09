أسرار النجوم: بطل مسلسل «الحجاج بن يوسف الثقفي» يدلي بتصريح مؤلم عن زوجته التي خسرت كل شيء ؟

الرياض - محمد الاطلسي - قال الممثل السوري “عابد فهد” أنه واجه مع زوجته الإعلامية “زينة يازجي” بعض العقبات بسبب انتمائهما السوري لكنهما قاموا بتجاوزها بشكل أو بآخر.

وأضاف “فهد” والذي تميز بدور المسلسل التاريخي الحجاج بن يوسف الثقفي أن وجود زوجته في القناة التي تعمل بها في إشارة منه إلى قناة “العربية” دون أن يذكر اسمها، سبب إرباكاً لـ”يازجي” بسبب المواقف السياسية وسياسة المحطة التي يفترض أن تنتمي لها، مشيراً إلى أن خروج زوجته من القناة كان لبقاً وأنيقاً على حد وصفه، كما قال بأنها بقيت فترة طويلة في المنزل دون عمل حتى عادت الأمور لمكانها الطبيعي وفق حديثه.

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وتابع “فهد” خلال لقائه أمس على برنامج “#40” اللبناني عن عمله بـ “إذاعة دمشق” المحلية كمساعد للمخرج السوري “هشام شربتجي” ليصبح لاحقاً هو المخرج، وقال عن هذه التجربة أنها الذكرى التي لا تفارقه مبيناً أنه تعلّم كل شيء هناك، كما طُرد “فهد” من الإذاعة لأنه وضع عن طريق الخطأ نشيد “الشباب” الممنوع على الإذاعة.

وقال “فهد” أن هذه الحادثة رغم أنها كانت كارثة إلا أنها كانت نقطة التحول في حياته وأدت لبقائه عاماً كاملاً في المنزل دون عمل حتى وصله سيناريو مسلسل “أنصاف مجانين” للكاتب السوري “هاني السعدي” صدفةً.

أما عن عودته للعيش في “سوريا” قال “فهد” أنه يتمنى العودة لكن أولاده لديهم نظام حياة معيّن وملتزمين بمدارسهم مبدياً تعلّقهم ببلدهم وبمدينة “اللاذقية” تحديداً التي ينحدر منها “فهد” و”يازجي”.

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