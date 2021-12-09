شقيق ياسمين عبدالعزيز عن أحمد العوضي خلال فترة مرض شقيقته: “كان بينام على الكنبة”

ابو ظبي - احمد الجزار - وجّه الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، رسائل شكر لكل من طبيبها المعالج عصام شلباية، بالإضافة إلى زوجها الفنان أحمد العوضي، لمساندتهما لشقيقته في فترة مرضها.

ونشر وائل عبد العزيز، صورة كاريكاتير لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلق قائلًا: اتنين لازم واجب الشكر.. دكتور عصام شلباية أنا شوفت الدمعة في عينه وخوفه عليها، وقال لي بالحرف أنا مش هسيبها دي بنتي.. والعوضي قدامي مسبهاش دقيقة، وكان بينام على الكنبة أو الكرسي اللي جنبها.. حمد الله على السلامة، ونقفل صفحة المرض، وأي صفحات سلبية، ويلا عيشي انبسطي، واشتغلي، وكسري الدنيا.

شقيق ياسمين عبدالعزيز يعلق على تجاهلها له

علق الفنان وائل عبدالعزيز، على تجاهل شقيقته ياسمين الحديث عن مساندته ودعمه لها طوال فترة مرضها وعدم ذكر اسمه نهائيًا في أول ظهور إعلامي لها بعد أزمتها المرضية.

ونشر الفنان وائل عبد العزيز تعليقًا عبر صفحته على ”فيسبوك“ صورة له من داخل المستشفى أكد من خلالها أنه كان من ضمن المتواجدين مع شقيقته خلال فترة مرضها قائلًا:” قاعدة المستشفى شهر كامل.. مش مهم ..أنا أصلا مش مهم.. المهم إن إنتي قومتي بالسلامة واطمنت عليكي”، إلا أنه قام بحذف المنشور بعد ثوان معدودة، ودون منشورا آخر قال فيه: ”هنعيش تحت أي ظروف“.

شقيق ياسمين عبدالعزيز: مش مستني تقدير لأن ده طبيعي

بعد أن انتقد الفنان وائل عبدالعزيز، تجاهل شقيقته ياسمين له في حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي، والتي أذيعت أمس على “سي بي سي”، عاد وائل ليؤكد أنه لا توجد مشكلة بينه وبين ياسمين وأن علاقتهما “زي الفل” على حد وصفه.

وكتب وائل في منشور له قبل قليل عبر حسابه على “فيسبوك”: “انا مش مستني اسمي يذكر في شيء فعلا وانا طول عمري بعمل واجبي كاخ ولا مستني تقدير لان ده الطبيعي تجاه عيلتي ومفيش حاجة بيني وبين ياسمين أحنا زي الفل”.

وتابع: “وانا 17 سنة بشتغل وعمري ما ذكرت أو اتكلمت على صله القرابة بينا الا مؤخرا بعد نجاح مسلسل ليا في 2017 وهي اللي نزلت بوست باركتلي فيه.. غير كده انا مبسوط بشفاها جدا وكنت طاير من الفرحة وضحكتها عندي بالدنيا .. ارجو من الناس عدم إثارة الفتن وسيبوها تفرح برجوعها لجمهورها وانا اركز في شغلي لاني أهملت في حق نفسي”.

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