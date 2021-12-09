أسرار النجوم: الهام شاهين تخرج عن صمتها لأول مرة و تكشف عن دور سهير رمزي في طلاقها من زوجها الأول ( تفاصيل مثيرة )

الرياض - محمد الاطلسي - خلال الجزء الثاني من حوارها مع برنامج السيرة من تقديم وفاء الكيلاني، قالت إلهام شاهين: تزوجت من عادل حسني وكان فرق السن بيننا ما يقرب من 25 عاما وتزوجته وكان لديه شركة سياحة.

وأضافت: بعد عامين من الزواج أبلغني البعض أن عادل يخوض تجربة إنتاج مع سهير رمزي وسألته فأنكر، وقبل نزول الفيلم اعترف لي أن الفيلم من إنتاجه وأنه اضطر لذلك بسبب ضغط أصدقائه عليه، وهو فيلم مرة واحدة وخلاص.

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ونفت الفنانة المصرية إلهام شاهين أن تكون مواطنتها سهير رمزي سببا في طلاقها من زوجها الأول المنتج عادل حسني.

وأضافت: كان طول الوقت يقولي ابعدي عن الوسط وتخلفي وتربي عيال، دا كان تفكيره، كان عايز يبعدني عن الفن، عايز تبعدني عن الفن وانت تدخل الفن، وأنا فنانة وأنت راجل سياحة إيه اللي دخلك الفن؟.

وردت على سؤال: هل شعرتي بالغيرة لأن الفيلم كان لصالح سهير رمزي، أجابت إلهام شاهين: لا مكنتش عايزاه يدخل في الفن لو عايزة أجّوز راجل من أهل الفن كنت اتجوزت.

وتابعت: قرأت في الجرايد بيعمل تاني فيلم لـ سهير رمزي، واجهته قالي لا، وكنت في استديو الأهرام بصور البراري والحامول وجالي صحفي قالي حظي حلو لسه عامل موضوع مع عادل حسني، سألته كنت معاه في المكتب، قالي في استديو نحاس بالصدفة قابلته في أوضة سهير رمزي، وروحت جري على الاستديو، لقيت عربيته واقفة، ولقيته هناك، عادل قالي: أنا كداب عايزة إيه؟ قولتله أطلق.

ونفت إلهام شاهين تسبب سهير رمزي في طلاقها، قائلة: ملهاش علاقة بطلاقي، كدبه السبب، فكرة الإنتاج من ورايا وانت راجل كداب أنا بكره الكدب جدا.

المصدر | مواقع اخبارية مصرية

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