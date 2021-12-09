أسرار النجوم: مفاجأة صادمة في عدد زوجات كمال الشناوي بعضهن فنانات وراقصات - لن تتوقع الأسماء؟

الرياض - محمد الاطلسي - تزوج الفنان المصري كمال الشناوي 5 مرات في حياته، وكانت أول زوجاته الفنانة عفاف شاكر، شقيقة الفنانة شادية.

فعلى الرغم من أن كمال الشناوي أحب شادية لكنه تزوج شقيقتها، حيث كان يتواصل مع شادية عن طريق شقيقتها الكبرى عفاف شاكر.

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وفي أحد المرات تقابل كمال مع عفاف ودار حديث ضاحك بينهما، لكن والدها ظهر فجأة، والذي كان صاحب شخصية صعبة، فكال لهما الاتهامات لدرجة أربكت كمال الشناوي الذي اضطر لأن يطلب يد عفاف حتى لا يفهم الوالد الأمر خطأ وتحدث فضيحة لها.

عاش كمال الشناوي مع زوجته محاولا أن تكون الأمور بينهما هادئة واتجه ليواصل عمله الفني لكن نيران الغيرة اشتعلت في قلب عفاف خاصة بعدما التقى كمال مع شادية في فيلم “عدل السماء”.

بدأت شادية تشعر بما تعانيه شقيقتها فقررت أن تقطع علاقتها الفنية مع كمال الشناوي، وعندما أراد المنتج حلمي رفلة أن يجمع مجددا بين شادية وكمال الشناوي في فيلمه الجديد، اعتذرت شادية.

ورغم الانفصال الفني بين شادية وكمال إلا أن عفاف ظلت على حالها، حتى بدت الحياة بينهما مستحيلة فقررا الانفصال بعد ثلاث سنوات من الزواج.

تزوج كمال الشناوي للمرة الثانية من الراقصة هاجر حمدي، حيث استطاعت هاجر خلال لقاءات كثيرة جمعتهما، أن تأسره بخلفيتها الأدبية الواسعة، وكانت متحدثة بارعة تجيد إبراز ما قرأت واستوعبت.

هاجر حمدي أسرت كمال الشناوي برقتها غير المصطنعة ، وعرض عليها الزواج، ولكن قبل أن يذهبا إلى المأذون اشترط عليها اعتزال الرقص، فوافقت، لكن غيرة هاجر على كمال الشناوي تسببت في الكثير من الخلافات بينهما، حتى وقع الطلاق، بعد أن رزقا بابنهما “محمد”.

وكانت الزيجة الثالثة لكمال الشناوي من زيزي الدجوي، وهي خالة الفنانة ماجدة الخطيب ولم تستمر هذه الزيجة كثيرًا وانتهت بالطلاق، بعدما أنجب منها ابنه علاء.

تزوج كمال الشناوي للمرة الرابعة من الفنانة ناهد شريف، وقد كان زواجه منها سرّياً وعرفياً، ولم يدم فترة طويلة.أما آخر زوجات كمال الشناوى فكانت من سيدة سورية تدعى “سمر”.

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