“العوضي” عن شعوره خلال فترة مرض ياسمين: “كنت محطم”.. ويكشف سبب رفضه العمل معها بالمسلسل

ابو ظبي - احمد الجزار - ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي حلا ضيفا مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها “معكم” الذي يعرض عبر شاشة cbc، واستقبلت ياسمين زوجها بطرافة في بداية الحلقة، وتحدث الثنائي عن علاقتهما وكواليس ترشيحهما لمسلسل “اللي مالوش كبير” إضافة إلى فترة مرض الفنانة المصرية التي شغلت الجمهور.

أحمد العوضي يتحدث عن فترة مرض ياسمين عبدالعزيز

وكشف أحمد العوضي أنه تلقى لومًا من إحدى السيدات خلال تواجده في المستشفى مع زوجته ياسمين عبد العزيز، حيث قالت له السيدة إن جملة “وحش الكون” التي كان يطلقها على ياسمين في مسلسل “اللي مالوش كبير” كانت سببًا فيما حدث لياسمين وأزمة مرضها، في إشارة منها إلى تعرضهما للحسد، لافتًا إلى أنه كان محطمًا في تلك الفترة بسبب عجزه عن فعل أي شيء لإنقاذ شريكة حياته.

ولفت أحمد العوضي أنه لجأ إلى الجمهور في وقت صعب وكتب تدوينة طويلة يطالب من خلالها الدعاء لزوجته لتفادي أزمتها بعدما علم من الأطباء حينها أنها في حالة خطرة ونها تعيش في مرحلة ما بين الحياة والموت، وهو ما ردت عليه ياسمين وأكدت أن هذه التدوينة أنقذت حياتها بسبب دعاء الجمهور بعد علمهم بالأزمة التي مرت بها، كما لفتت إلى أنه قضى معها أصعب 3 أشهر وكان يساعدها باستمرار في استعادة قدرتها على الحركة واستعادة عافيتها بشكل كامل.

سر عدم سفر أحمد العوضي مع ياسمين عبدالعزيز في سويسرا

وأوضح أحمد العوضي أنه لم يسافر مع زوجته وقت رحلة استكمال علاجها في سويسرا بسبب عدم حصوله على الجرعة الكاملة للقاح كورونا إضافة إلى عدم حصوله على التأشيرة سريعًا، كما أكدت ياسمين أنها تغيرت كثيرًا بعد محنة مرضها ومن تلك التغييرات أن علاقتها بزوجها باتت أقوى وتأكدت من مدى حبه لها، أما العوضي فلفت إلى أن التجربة غيرت فيه أيضًا وأوضح أن الخلافات بينهما باتت أبسط.

وكشفت ياسمين عبد العزيز عن سر رفضها في البداية، التعاون مع زوجها أحمد العوضي في المسلسل الذي حقق نجاحًا لافتًا في رمضان الماضي، وأضافت أنها كانت بعد النجاح الذي حققه مسلسل “ونحب تاني ليه” في رمضان 2020، كانت قد قررت أن تعود بعدها للسينما وتغيب عن رمضان 2021، إلا أن خطتها تغيرت بسبب أزمة فيروس كورونا.

أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز يكشفا سبب رفضهما العمل في “اللي مالوش كبير”

وأوضحت ياسمين أنها في تلك الفترة تلقت اقتراحًا من المنتج حسام شوقي، بأن تجتمع في مسلسل مع زوجها أحمد العوضي، وهو الاقتراح الذي قوبل بالرفض وقتها وعلقت ياسمين حينها بأن العمل إذا تم سيكون سببًا في طلاقها من العوضي، خاصة وأنها تحرص على العمل بجدية في مسلسلاتها وأفلامها، ولفتت إلى أنها إذا تعاونت مع زوجها ستنشب المشاكل بينهما، إلى أن أقنعها في النهاية.

أما أحمد العوضي عندما تلقى نفس الاقتراح رفضه أيضًا واعتقد كذلك أن المسلسل سيكون سببًا في انفصالهما، رغم قصة حبهما، إضافة إلى عدم ثقته بوجود عمل جيد يستطيع أن يجمعهما بعد النجاحات التي حققها كل منهما في العام الماضي بمسلسلاتيهما “الاختيار” و”ونحب تاني ليه”، إلى أن اقتنع هو الآخر بالفكرة وأعجب بفكرة المسلسل التي كتبها عمرو محمود ياسين، كما لفت إلى أنه وياسمين نشبت بينهما العديد من الخلافات وقت التصوير دون أن يذكر أسباب هذا الخلاف.

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