أسرار النجوم: أسرار لا تعرفها في حياة الفنان أحمد زكي: خصص له مبارك طائرة حربية وهذه قصة هروبه عبر المواسير ؟

الرياض - محمد الاطلسي - قد لا يعرف البعض من بني البشر أن حياة المشاهير لا تبدو في الواقع كما هي عليه خلف شاشات التلفاز، فها هو الفنان "أحمد زكي" عاني في حياته من مآسي متعددة، بسبب الفقر والديون، في هذا المقال نسرد لكم أبرز التفاصيل عن معاناة الفنانة أحمد زكي.

قصة هروب أحمد زكي على المواسير

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سرد الكاتب الصحفي العديد من أوجه المأساة التي تعرض لها الفنان أحمد زكي، وذلك في بداية حياته، في مقال تحت عنوان " حكايات مجهولة عن أحمد زكي وعمر الشريف وعادل إمام" إذ قال الكاتب في مقاله: "في ذلك الوقت من منتصف سبعينيات القرن العشرين كان وسط القاهرة مركز الحياة فيها.. كنا نجد هناك دور السينما ونواديها والمسارح بعروضها المختلفة وجمعيات الموسيقى ومحلات الموضة والمكتبات وباعة الصحف والكافيتريات التي جذبتنا برقيها وتحولت فيما بعد إلى محلات أحذية مثل البن البرازيلي".

وتابع حمودة: "كان فنجان القهوة بالحليب كابتشينو يجمعنا صباحاً ومساء لكن الاسم كان صعب النطق على أحمد زكي البريء القادم من التعليم الصناعي في الشرقية ليلحق بآخر دفعة في معهد الفنون المسرحية تقبل بذلك المؤهل وبتشجيع من الفنانة شهيرة بلدياته ومرشده في مدينة لا ترحم مثل القاهرة، وظل يتدرب على نطق الكلمة أشهر طويلة إلى أن رقص فرحا بقدرته على نطقها أخيراً".

وعن قصة نزوله من على المواسير بسبب الديون، فقد كان يستأجر غرفة في بنسيون، وعندما حل وقت طلب أجرة الغرفة، قام أحمد زكي بالهرب من على المواسير لعدم امتلاكه ثمن الغرفة.

مبارك خصص له طائرة حربية

ولفت حمودة في مقاله عن نوادر وحكايات أحمد زكي إلى أن السجائر التي أدمنها تسبب في إصابته بأمراض خطيرة، مثل سرطان الرئة والحجاب الحاجز وأقام معه عادل حمودة في مستشفى دار الفؤاد، وقرر الرئيس محمد حسني مبارك أن يخصص له طائرة حربية سي 130 في مطار ألماظة لتكون تحت الطلب إذا ما احتاجت رحلة علاجه إلى السفر خارج البلاد.

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