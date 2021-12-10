هاني شاكر: لو عندي سلطة همنع مطربي المهرجانات من الغناء بالسعودية.. وأغنية شيماء ضحكتني وزعلتني

ابو ظبي - احمد الجزار - حل الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ضيفًا على برنامج “حبر سري”، المذاع عبر شاشة “القاهرة والناس” وتقدمه أسما إبراهيم.

وإليكم ملخص تصريحات هاني شاكر والتي كشف فيها العديد من الأسرار وأزمته مع مطربي المهرجانات:

– الفنان محمد ثروت ظلم نفسه ومركزش في الفن لأن شغله الخاص واخده من الفن، وأتمنى يرجع زي ما كان.

– رأي إيمان البحر درويش بالنسبة لي تحصيل حاصل وغنيت أغنية “لو بتحب حقيقي صحيح” وأنا مقتنع بيها جدًا، فهي تعبر عن ألم الإنسان، وده شيء ممكن يحصل للراجل والست عادي.

– حربي لمنع أغاني المهرجانات لن تقف على منع مطربي هذه الأغاني من تقديمها على المسارح فقط، بل أبحث خطوات أخرى.

– الناس فاكرة إن نقابة المهن الموسيقية هي اللي هتوقف عرض المهرجانات المسيئة على موقع يوتيوب، وده اعتقاد خاطئ، الجهات المعنية التي تتعاون معها النقابة، هي التي ستتخذ القرارات الصائبة، ومن تلك الجهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

– هناك فكرة أتشاور في تفاصيلها مع بعض أعضاء مجلس النواب، للسيطرة على المهرجانات الشعبية على يوتيوب، وقريبًا سيصدر قرار، لأن مش النقابة اللي هتكلم اليوتيوب، وكان لازم الخطوة تتاخد من بدري جدًا.

– تبقى كارثة لو تم اعتماد لون المهرجانات الشعبية كلغة سائدة في العالم، ويوم القيامة قرب.

– مع احترامي للمهرجانات واللي بيحبوها ولكن مينفعش إن الصورة عن الفن المصري متاخدة من مطربي المهرجانات الشعبية.

– لو عندي السُلطة، كان زماني مانع مطربين المهرجانات من الغناء في المملكة العربية السعودية، مش مصر بس.

– سمعت أغنية “شيماء” وضحكت لما شوفتها وزعلت لما الأغنية دي تبقى “تريند”، ويجب وجود بعض السيطرة على هذا الكم من الأغاني التي أوصفها بأنها من تحت “بير السلم”.

– موقف النقابة من يوسف سوستة مغنى أغنية “شيماء” لو بيغني كويس ومخلص جيش وورقه سليم ولو بيعرف يغني يدخل النقابة ونساعده يدور على أعمال فنية أخرى.

– يوجد كم هائل من الأغاني الخارجة على السوشيال ميديا وشيء يحزن ولازم نخاف على أولادنا وفي تنسيق مع جهات رسمية لفلترة الأغاني دي.

– مش فاهم أغنية “كيفي كدة لويجز ولازم يغير كلامه أنا مفهمتش حاجة غير “الرضعة والنونة”.

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