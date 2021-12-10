“ماتخافوش عليا أنا جامدة”.. رسالة جديدة من شيرين لجمهورها في أول ظهور بعد الطلاق (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - وجهت شيرين عبدالوهاب رسالة لجمهورها، بعد وصولها للإمارات اليوم لتقديم حفلها الغنائي الأول بعد طلاقها من حسام حبيب.

وتداول محبي شيرين فيديو لها وهي تطمئن جمهورها عن حالتها بعد الانفصال، وقالت شيرين خلال الفيديو: “أنا جامدة متخافوش عليا، جامدة بيكم، بحبكم ليا، يا عمري يا حياتي، بموت فيكو”، وأضافت شيرين في رسالتها للجمهور “انا بحبكم أوى، أنتم كل حاجة ليا فى الدنيا دى، أنا عندى أمى وبناتى وأنتم، ربنا يخليكم ليا”

وتطل شيرين عبدالوهاب على جمهورها لأول مرة اليوم في حفل “أم الإمارات”، والذي ينطلق في الفترة من 10 إلى 18 ديسمبر الجاري، وتقدم شيرين الليلة الافتتاحية للمهرجان، في أول ظهور لها بعد انفصالها عن حسام حبيب.

شيرين تعلن انفصالها عن حسام حبيب

يشار إلى أنه سبق وأصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا، أعلنت انفصالها رسميًا عن زوجها الفنان حسام حبيب، حيث حسمت الجدل المثار حول الأمر، وجاء نص البيان: “فى ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية”.

وتهيب النجمة شيرين عبد الوهاب بجميع وسائل الإعلام باحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أى أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث فى هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتى فى إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.

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