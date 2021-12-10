احتفاء كبير بالنجم الهندي سلمان خان بالسعودية.. وإقبال جماهيري كبير على حفله الليلة

ابو ظبي - احمد الجزار - تصدر النجم الهندي سلمان خان Salman Khan الترند في العديد من الدول العربية بعدما وصل إلى المملكة العربية السعودية مع فريق عمل سلسلة أفلامه الشهيرة DA-BANGG، وذلك أمس الخميس، أي قبل ساعات من حفله الضخم الذي من المقرر أن يقام مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات موسم الرياض.

سلمان خان Salman Khan يصل السعودية استعدادًا لحفله بموسم الرياض

رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، نشر عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو جمعه بالنجم العالمي سلمان خان فور وصوله إلى أرض المملكة، وظهر فيه الثنائي وهما يعبران عن مدى سعادتهما بهذا اللقاء، كما تم نشر عدة صور للنجم الشهير توثق لحظة وصوله، وعلق تركي على الفيديو قائلًا: “مع أخي النجم العالمي سلمان خان وفي انتظار حفلته العالمية غداً في البوليفارد”.

وقد شهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرًا بعد أن انتهت جميع تذاكر الحفل قبل الموعد بعدة أيام.

سلمان خان يضع بصمته على “حائط الشهرة”

وحرص النجم العالمي سلمان خان على توثيق زيارته للمملكة العربية السعودية، بوضع بصمته على الـWall of fame أو “حائط الشهرة” في بوليفارد رياض سيتي، كما شارك في مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل العرض الذي من المقرر إقامته اليوم، وأبدى سلمان خلال المؤتمر سعادته بتواجده في السعودية ووعد الجمهور بأن يقوم بتصوير بعض من أعماله الفنية في السعودية قريبًا.

أحدث نشاطات سلمان خان

الجدير بالذكر أن تلك الزيارة لم تكن الأولى للنجم الهندي الشهير، حيث سبق وأن زار المملكة من قبل وتحديدًا في عام 2019، خلال مشاركته في فعالیات مهرجان أفلام السعودية بمركز الملك عبد العزيز “إثراء” بالظهران.

ويأتي حفل سلمان خان في موسم الرياض تزامنًا مع الترويج لأحدث أفلامه وهو “Antim: The Final Truth”، والعمل من إخراج ماهيش مانجريكار ويشارك في بطولة الفيلم، الممثل الهندي وزوج شقيقة سلمان، آيوش شارما.

ويقوم سلمان خان في الفيلم بدور ضابط شرطة هندي في حين يقوم أيوش بدور شخص في أحد العصابات، وهو ما ينتج عنه وجود صراع بين الثنائي، وحرص سلمان على الترويج للعمل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بالفيلم.

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