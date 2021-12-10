عصام الشوالى يعتذر عن استكمال التعليق على بطولة كأس العرب لهذا السبب

ابو ظبي - احمد الجزار - اعتذر المعلق التونسي الشهير عصام الشوالى، عن استكمال التعليق عن ما تبقى من مباريات بطولة كأس العرب.
هذه البطولة التى تقام الاَن على الأراضى القطرية، واليوم بدأ دور الــ 8 منها.
جاء هذا الأمر بسبب مرض والده، حيث اضطر للسفر إلى تونس ليكون بجواره فى محنة مرضة، واعتذر عن عدم استكمال باقى البطولة.
ويلتقي منتخب مصر غداً، السبت فى منافسات دور الــ 8 من البطولة مع منتخب الأردن، بتعليق حفيظ دراجى على قناة بى ان سبورت.
ومن المقرر أن تقام المباراة في الخامسة مساء، ويليها المباراة المنتظرة بين منتخبي الجزائر والمغرب.
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