أسرار النجوم: عندما فجرت وفاء عامر أسرار الزعيم : عادل إمام خجول جداً وبيتكسف من الستات ؟

الرياض - محمد الاطلسي - في تفاصيل جديدة وكشف جانبا من اسرار نجوم الفن نتطرق في هذا التقرير إلى فتانة قديرة ونبدأ التقرير بقولها : "تعرضت لسيل من النقد الجارف بعد عرض فيلم "الواد محروس بتاع الوزير" مع عادل إمام، ورغم ذلك فأنا لا أهتم كثيرًا بهذا النقد الجارف في ظل الهجوم على المواهب". هكذا تحدثت الفنانة وفاء عامر في حوارها لجريدة "الجيل" 1999، عن عملها مع الفنان عادل إمام، وعن الشائعات في حياتها.

وقالت "عامر"، عن تعرضها للشائعات: "مش عارفة ليه الناس مستقصداني، وكأن الفن ما بقاش فيه غير وفاء عامر، كل يوم شائعة عن زواجي وطلاقي وعلاقات غرامية، لدرجة أنهم قالوا مرة إني تعرضت لحادث وأعلنوا وفاتي، مع إني بتكلم معاكم، وأنا في كامل قواي الصحية".

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وأكدت أنها تتجاهل هذه الشائعات، خاصة أنها لو ركزت معها، لن تستطيع التفرغ للفن، مضيفة: "وبعدين أنا متقلبة المزاج، مرة أكون كوميدية، ومرة نكدية، ويعني بالبلدي أنا بغزالة".

وعن تعاونها في العمل مع الفنان عادل إمام، قالت وفاء عامر، إن "الزعيم" هو جواز المرور لكل فنان، ويكفي أن نجوم مصر كان أول ظهورهم مع عادل إمام، وتحدثت عن شخصية عادل إمام قائلة: "هو إنسان كوميدي إلى أقصى درجة، واللي بتشوفوه في أفلامه نصف الكوميديا الحقيقية اللي في شخصيته، بالإضافة إلى أنه إنسان مؤدب إلى أقصى درجة، وأنا مشوفتش فنان ينكسف من الستات زي عادل إمام".

وتحدثت عن الحب في حياتها، وقالت، إن أول حب في حياتها كان مؤلما للغاية، وبعدها دخلت في علاقة غرامية مع طبيب يعمل في الخارج، لكن العلاقة تحولت إلى صداقة لأنه كان يريدها أن تترك الفن، وعن مواصفات الرجل الذي تفضله، قالت: "الشهامة والرجولة بس، والفلوس آخر حاجة يتكلم فيها".

المصادر : الجيل - الدستور

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