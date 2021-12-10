مع محمد رمضان “هتشوف العجب”.. يسجل حوارًا مع قناة عراقية وهو يشرب الشيشة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أثار الفنان محمد رمضان الجدل، بعد نشره فيديو وهو يشرب الشيشية خلال تسجيله حوارًا مع إحدى القنوات العراقية.

واعتبر البعض الفيديو غير لائقًا لاي فنان، وأن يطل على جمهوره بهذا الشكل.

وكشف الفنان محمد رمضان، عن لينك اللقاء على صفحته الخاصة، والذي أجراه مع إحدى القنوات العراقية، وهي قناة السومرية أثناء تواجده فى مدينة بغداد، وبمجرد نشر هذا اللينك الذي ظهر فيه بالشيشة، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، تعرض لكثير من الانتقادات وأصبح حديث السوشيال ميديا.

ظهور محمد رمضان بهذا الشكل، كان المرة الأولى، التي يرى فيها الجمهور، فنان يظهر بلقاء تليفزيوني، وهو يشرب شيشة، وخلال اللقاء تحدث أيضا عنها، فقال إنها تشبه الشيشة في مصر، وأن الجمهور في العراق، يذكرون بها شخصية رفاعة الدسوقي، التي جسدها في مسلسل الأسطورة.

تحدث محمد رمضان خلال لقاءه مع القناة العراقية، عن الأمن والأمان، الذي تنعم به دولة العراق، مؤكدا على أنه تفاجئ بالحب الكبير الذي قابله حينما قابل الجمهور العراقي فور وصوله.

وقال: العراق آمنة وقاعدين بنشرب شيشة أهو، بتفركني بالشيشة المصرية وبشيشة رفاعي الدسوقي.

يذكر أن مسلسل الأسطورة، كان شارك فيه الفنان محمد رمضان بجانب أحمد زاهر وروجينا وياسمين صبري، ومي عمر وريم مصطفى، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد عبد المعطي.

وجسد «رمضان» شخصيتان خلال المسلسل، الأولى وهي شخصية رفاعي الدسوقي الأخ الكبير، والشخصية الثانية هي شخصية ناصر الدسوقي شقيقه الأصغر، وكانا تجار مخدرات وسلاح خلال أحداث المسلسل.

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمها رمضان، كانت مسلسل موسى، الذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي، بجانب سمية الخشاب وهبة مجدي، وتارا عماد، وعارفة عبد الرسول، وسيد رجب وصبري فواز، ومنذر رياحنة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

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