غادة عبدالرازق تحمل الشبكة.. صور جديدة من حفل خطوبة ابنتها روتانا (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت الفنانة غادة عبدالرازق، أمس الخميس بخطوبة ابنتها الوحيدة روتانا في حفل بسيط اقتصر على أهل العروسين.

وظهرت غادة في الحفل بجانب زوجها هيثم زنيتا إلى جانب شقيقتها يسرية.

كما ظهرت غادة في صور الحفل وهي تحمل الشبكة إلى جانب شقيقتها يسرية وهو عبارة عن طقم ألماظ.

وكانت غادة عبدالرازق، قد كشفت اليوم عن الصور الأولى من خطوبة ابنتها الوحيدة روتانا، عبر حسابها على “إنستجرام”، وعلقت: ” مبروك حبيبتي وروحي وكل شيء في هذه الحياة، أتمنى تحققي كل اللي تتمنيه ليك ولبناتك في حياتك القادمة لأنك تستحقين أحبك كثيرًا”.

وتفاعل عدد كبير من أصدقاء غادة ومتابعيها مع رسالتها لابنتها، بينهم أنغام التي كتبت لها: “ربنا يسعدها يا رب”، كما كتبت لها مي سليم: “ألف ألف مبروك”، كذلك فيفي عبده ومي سليم.

يذكر أن روتانا قد انفصلت مؤخرًا عن زوجها، والد ابنتيها “خديجة” و”جويرية”.

رسالة غامضة من غادة عبدالرازق

وكانت غادرة عبدالرازق قد وجهت مؤخرًا، رسالة غامضة عبر حسابها على “إنستجرام”، بعد نشر أخبار عن مسلسل جديد ستقوم ببطولته في رمضان المقبل.

ونشرت غادة صورة من الخبر عبر حسابها، وعلقت: “أحب أوضح لكل جمهورى اللى بعتز بيه وبحبه وبحترمه جدًا أن كل ماينشر عن أعمال رمضانية لية غير صحيحة بالمرة ولم أوافق أو أختار أي عمل رمضاني هذة السنة لانى منشغلة بأعمال أخرى مهمة جدا بالنسبالي على الصعيد المهنى والشخصى.

وتابعت: “ولن اسمح لاى شخص باستغلال اسمى لمجرد اهواء شخصية أو أهواء مرضية أو اهواء انتقامية انة يحاول يهز صورتى عند جمهورى قلتها وبقولها ميت مرة مرة مرة اعتذرت السنة دى عن رمضان والكلام دة متوثق فى كل حواراتى بعد مسلسل لحم غزال ارجوكم ابعدونى عن حساباتكم الشخصية أظن الرسالة وصلت وشكرا”.

وكانت بعض المواقع قد نشرت أخبار عن تعاقد غادة على بطولة مسلسل بعنوان “السكة العوجة” ليعرض ضمن سباق رمضان المقبل.

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