أسرار النجوم: بعد سنوات من الغياب : الفنان الكبير أشهر ضابط في السينما المصرية.. يتحول إلى «بقال» والجمهور في صدمه | اتفرج الصورة؟

الرياض - محمد الاطلسي - يعد الفنان المصري حسين الشريف من أشهر الفنانين الذين قدموا شخصية الضابط سواء فى السينما أو التليفزيون، حيث قدم مئات الأدوار وعمل مع كبار الفنانين.

وكشف الشريف، عن سعادته بتعليقات الجمهور حول ظهوره مرة أخرى بعد سنوات طويلة من الغياب قرر فيها الابتعاد عن الوسط الفني، وانتقل إلى محافظة مرسى مطروح للإقامة بشكل كامل والعمل هناك بعد أن فتح محل بقالة.

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ولم يحصل الفنان على أى دور فى عمل منذ العام 2012، فانتهى به الحال للانتقال والإقامة فى مدينة مرسى مطروح منذ سنوات قليلة، وفتح محل بقالة صغيرا، ويعيش حالة من الرضا والتصالح مع الذات.

ونقل موقع اليوم السابع عن الفنان قوله ، إنه في عام 2012 كان يعمل في 3 مسلسلات، ومن بعدها لم تعرض عليه، وأصبح معظم كبار المخرجين الذين كان يعمل معهم، وزملائه الممثلين بلا عمل، بعدما تغير الوسط الفني بدخول شباب جدد في مجالي التمثيل والإخراج، مشيراً إلى أنه لا يذهب لأحد طلباً للعمل معه أو التوسط له من أجل العمل. وقال " الشريف" إنه كان يحصل على مبالغ جيدة عن أدواره، لكنها ليست بالأرقام الكبيرة التي يحصل عليها الممثلين الآن، ولم يكون ثروة من وراء عمله في الفن، لكنه ربى أولاده وعلمهم جيداُ، وحاليا يحصل على 700 معاش شهري من النقابة، وأنه عندما قرر الإقامة في مطروح، اشترى قطعة أرض وبنى بيتاً وفتح فيه محلا صغيرا للبقالة، في المنطقة التي يسكن فيها على أطراف مرسى مطروح، ليشغل وقته ويكون على تواصل مع الناس، خاصة وأنه يحب أهالي مطروح وأصبح مرتبطاً بهم وهم يحبونه. وأكد الفنان أنه مستعد لقبول العمل في أي دور يناسبه، لأنه يشعر بالحنين للتمثيل والوقوف أمام الكاميرات، وداخل البلاتوه، وأنه مستعد للنزول إلى القاهرة وأماكن التصور، والعودة إلى مطروح بعد العمل، فقد أصبح لا يستطيع العيش في مكان آخر غيرها.

المصدر - البيان الاماراتية

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