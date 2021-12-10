أسرار النجوم: رد فعل مفاجى و غير متوقع لسمير غانم عندما اتفرج الزعيم عادل إمام يقبل زوجته دلال عبدالعزيز في مشهد ساخن؟!

الرياض - محمد الاطلسي - عالم السنما له قواعد وانظمة و تفاصيل كثيرة خلف الكواليس يجهلها الكثير من المشاهدين العاديين وايضا هو عالم خاص فيه الكثير من

التناقضات وتتغير هذه التناقضات وفق الأزمنة والمكان علاوة عن العادات والتقاليد الاجتماعية التي تفرض العديد من القوانين .

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وعليه يرى بعض النجوم أن طبيعة مهنتهم تفرض عليهم عدد من القواعد التى قد لا يقبل بها المشاهد العادي، الأمر الذي يتسبب فى أغلب الأحيان فى صدام بين النجم وجمهوره، خصوصا إذا رأوا في تصريحاته أو تصرفاته ما يخالف القواعد التى تربي عليها الأغلبية. ويعد النجم الكبير سمير غانم من أكثر النجوم الذين تعرضوا ـ وما زالوا ـ للانتقادات، بسبب بعض المشاهد التى قدمتها زوجته، وأبرزها دورها فى فيلم "النوم فى العسل".

حيث رد سمير غانم، خلال حلوله ضيفا على برنامج "مصارحة حرة"، على تلك الانتقادات، وقال تعليقا على مشاهد زوجته مع عادل إمام، في فيلم "النوم في العسل"، والتي تعرض بسببها لانتقادات شديدة: "عوضت الأمر بأنى بقيت أقبلها اليوم كله"، وتابع: "عادل إمام أخ وحبيب وعشرة عمر".

مش أول مرة ولم تكن تلك المرة الأولى التى يتعرض فيها سمير غانم لانتقادات حادة وصلت إلى حد التجريح، حيث سبق وهاجمه الكثيرون بسبب رقص دلال عبد العزيز فى مسرحية "أخويا هايص وأنا لايص"، حيث قال وقتها إن "التمثيل مش عيب ومهنة محترمة"، مؤكدًا أنه إذا تطلب من زوجته أن تقدم أدوارا بها أحضان وقبلات مع فنان آخر، فلن يعترض، لأن الفنانة في هذا الوقت تكون في سياق الشخصية التي تؤديها. يعترف بخيانة زوجته وسبق وقال سمير غانم فى أكثر من مناسبة إن دلال عبد العزيز اكتشفت أنه يخونها مع أكثر من سيدة خلال فترة الخطوبة، لكنه بعد الزواج لم يخنها.

وكان غانم قد تزوج في بداية مشواره من فتاة صومالية، كانت من أشد معجباته وقد أحبتها والدته كثيراً، وأقنعه الضيف أحمد بأن يتزوجها،

غير أنه انفصل عنها بعد عام من الزواج بسبب اختلاف الطباع بينهما، وبعدها تزوج من دلال عبد العزيز، الذى أوضح أنها من تقدمت لطلب يده، وأنجب منها النجمتين دنيا وإيمى سمير غانم.

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