أسرار النجوم: سعودي ويمني وسوداني وسوري وكويتي و5 مصريين اثرياء .. معلومات سرية لا تتوقعها عن أزواج الفنانة سهير رمزي ( الأسماء )

الرياض - محمد الاطلسي - تمتعت سهير رمزي بجمال لافت وأنوثة طاغية جعلتها محط أنظار الكثير من الرجال فضربت رقما قياسيا في عدد زيجاتها التي بلغت تسعة زيجات.

وبحسب مجلة جولولي، الفنانة سهير رمزي تزوجت كثيرا وكان من بين هذه الزيجات رجال من خارج مصر وكانت أولى زيجاتها من الفنان السوداني إبراهيم خان، الذي قدم للسينما العديد من الأدوار المهمة منها غروب وشروق، ودائرة الانتقام، ونور الصباح.

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عمل إبراهيم خان بالفن في الفترة من1966 إلى العام 2006، وقدم نحو 50 فيلما وعشرات المسلسلات التلفزيونية حتى وفاته في يوم 9 يناير عام 2007 عن عمر يناهز 70 عاما بعدأن أصيب بتليف حاد في الرئتين استدعي علاجه كيميائيا.

استمر زواج سهير رمزي من إبراهيم خان عاما واحدا، وبعده انفصلت عنه وتزوجت سرًا من السعودي خالد الذي عاشت معه أقل من عام ثم طلقها.

بعد ذلك تزوجت سهير رمزي من رجل الأعمال الكويتي محمد الملا، الذي كان متزوجا من الراقصة نجوى فؤاد لكن زواجه من سهير رمزي انتهى بالانفصال أيضا.

كما تزوجت سهير رمزي من رجل الأعمال السوري زكريا بكار، ولم يستمر زواجهما طويلا ومن بين الزيجات العربية زواجها من رجل الأعمال الخليجي اليمني علي منصور العودي، الذي طلقها بعد فترة قصيرة.

أما من المصريين الذين تزوجتهم سهير رمزي كل من حلمي بكر، فاروق الفيشاوي، محمود قابيل، رجل الأعمال سيد متولي ورجل الأعمال علاء الشربيني.

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