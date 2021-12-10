أسرار النجوم: كيم كاردشيان السعودية .. اتفرج ظهور جديد لإبنة الأمير الوليد بن طلال تخطف انظار العرب بجمالها الفاتن الذي أسر القلوب ( صور )

الرياض - محمد الاطلسي - الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود ، سيدة أعمال سعودية تعد من أكبر المستثمرين في العالم مع والدها وأخيها الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود ، ولدت فى 7 مارس 1983بالرياض، وهي البنت الوحيدة للأمير الوليد بن طلال وتلقب بكيم كاردشيان السعودية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة (فوربس) المتخصصة في الشأن الاقتصادي، تزوجت ريم من الأمير عبد العزيز بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، وأنجبت ثلاث بنات، هن الأميرة دلال، ونورة، وسارة.

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وكان حفل زفافها أشبه بحكايات الأساطير، فقد استمر 5 أيام، دُعي لحضوره ملوك وأمراء ورؤساء العديد من دول العالم، كما تم جلب الطعام من "جورج الخامس" في باريس، وغنى فيه ما يزيد عن 100 فنان من منتسبي شركة روتانا التي يملكها والدها الوليد، فيما تسلم المدعوون الدعوات على أوراق شجر مذهّبة، وكان ذلك سنة 2007.

ووفقًا لإحدى الصحف السعودية، تقيم الأميرة ريم في قصر أسطوري في العاصمة الرياض، حيث يتكون القصر من 120 غرفة و4 صالات كبيرة تبلغ مساحة الواحدة منها 420 مترًا مربعًا.

وقد بني القصر في 8 أشهر فقط، على مساحة 6.5 آلاف متر تقريبًا، ويتضمن حديقة كبيرة تحتوي على نوافير على الطراز الملكي.

وتعتبر الأميرة ريم من سيدات المجتمع العربي والتي يتابعها الالاف علي صفحتها بالسوشيال ميديا .

زدائمًا ما يرفق صور الأميرة ريم بنت الوليد حالة من الجدل في المملكة العربية السعودية، حيث ينتقدها البعض على طريقة ملابسها التي تميل إلى الإطلالة الغربية على عكس طبيعة المجتمع السعودي المُحافظ.

وبالرغم من ذلك واصلت الأميرة الشابة نشر صورها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، والتي ظهرت من خلاله بفساتين قصيرة وصفها البعض بأنها لا تُناسب المجتمع السعودي المُحافظ.

كثيرًا ما قارن الجمهور العربي بين الأميرة ريم بنت الوليد ونجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، حيث اتهم البعض الأميرة السعودية بالسير على نفس نهج الفنانة الأمريكية الشهيرة باتباع نفس خطوط الموضة.

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