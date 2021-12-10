أسرار النجوم: لن تصدق من يكون .. الفنانة منى زكي كانت خطيبة هذا النجم الكبير والشهير قبل أحمد حلمي ؟

الرياض - محمد الاطلسي - دائما ما يتم اقتران أسماء بعض الفنانات بأسماء بعض الفنانين وذلك لوجود علاقة تجمع بينهم سواء زواج او خطوبة، فمثلا خالد زكي نذكر بعده دائمًا روجينا، هنادي مهنا يأتي معها اسم احمد خالد صالح، سمير غانم ياتي اسمه مع دلال عبد العزيز، ومنى زكي مقرون اسمها دائمًا مع احمد حلمي.

دعونا نركز على الثنائي الأخير، فقصة حب أحمد حلمي ومنى زكي مش أشهر القصص في الوسط الفني وهما أشهر ثنائي فيه، فهم متزوجان منذ 2002م أي منذ 18 سنة، وأنجبان لي لي حلمي وسليم حلمي.

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وما لا يعرفه الكثيرون أن أحمد حلمي لم يكن أول شخص تخطب له منى زكي، بل أنه الثاني، واتخطبت منى زكي لفنان شهير أيضًا قبل خطبتها لأحمد حلمي وزواجهما.

هذا الفنان هو محمد الشقنقيري ابن المخرج ابراهيم الشقنقيري، حيث أعلن الفنانان خطوبتهما في عام 1993، ولم تستمر الخطبة كثيرًا حيث تم فسخها دون إبداء أسباب معتبرين أنها من الأمور الشخصية، ولكنهما أكدا حينها أن صداقتهما ستستمر، لتتزوج منى زكي بعدها من أحمد حلمي ويتزوج محمد الشقنقيري من سيدة من خارج الوسط الفني.

المصدر - المستقبل

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