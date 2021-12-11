شيرين تستعين بمايسترو حفلها ليحملها على البيانو (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت النجمة شيرين عبدالوهاب لموقف محرج بسبب قصرها على المسرح أثناء إحيائها لحفل في أبو ظبي.

فخلال لحفل أرادت شيرين عبد الوهاب الجلوس على البيانو الموجود على المسرح، فاستعانت بالمايسترو سعيد كمال لحملها.

وظهرت الفنانة شيرين عبدالوهاب اليوم الجمعة، حليقة الشعر وذلك في من خلال حفلها في أبو ظبي، في أحدث ظهور لها بعد انفصالها عن زوجها المطرب حسام حبيب.

ووجهت شيرين عبدالوهاب خلال الحفل الغنائي العديد من الرسائل لجمهورها، حيث قالت عن ظهورها دون شعر رأسها: أنا بتحدى أصالة تقدر تعمل كدا، وأشارت إلى رأسها.

وقالت شيرين في الحفل: “أتمنى أنكم تقبلوني بشكلي دا، بس أنتم عارفين أني كدة فوقت”.

ولم توضح شيرين عبد الوهاب سبب ظهورها بتلك الإطلالة المختلفة والمثيرة للتساؤلات، حيث يتسائل الجمهور هل أُصيبت شيرين بمرض؟، أم أن حالتها النفسية التي دفعتها لهذا الأمر؟

وكانت صورة انتشرت لشيرين عبد الوهاب من كواليس الحفل وهي حليقة الشعر.

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ومؤخرا، أصدرت شيرين عبد الوهاب بيانا رسميا تؤكد فيه انفصالها عن الفنان حسام حبيب، محتفظة بالأسباب لنفسها.

جاء في البيان الذي أصدرته شيرين عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”: “النجمة شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول انفصالها من حسام حبيب.. وتؤكد وقوع الطلاق رسميا.

وكانت شيرين صرحت في لقاء خاص مع الإعلامية نضال الأحمدية قال: “أنا الآن (فري) ولكن حسام حبيب بيغير علي جدا، ولكني الآن استمتع بحياة الحرية، ولا أندم على ما ضاع مني أو فاتني فأنا أبني شيرين جديدة غير محتلة أو مستعبدة”.

وروت شيرين أنها رأت في منامها لبنان وهو ينهض من جديد، وقالت: “دعوني في أعطي الأمل للناس في عز جروحي”، وأشارت إلى أنها تتابع مع عدد من الأطباء النفسيين مشيرة إلى الطبيب النفسي الآن مثل النساء والباطنة والجلدية.

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