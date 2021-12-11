أسرار النجوم: رشدي أباظة أكثر من أحبت في حياتها وتمنت أن تنجب منه .. حكاية فنانة مصريه حسناء تزوجت 17 مرة وماتت زاهدة في الحياة؟

الرياض - محمد الاطلسي - تعتبر الممثلة والراقصة المصرية تحية كاريوكا أحد أبرز وجوه السينما المصرية لا بل العربية في عصر عرفت فيه السينما الزمن الجميل زمن الأبيض والأسود .

وشهرة كاريوكا الراقصة ، تطغى على شهرتها كممثلة كونها أتت بعد أن أبدعت كراقصة شرقية لا تضاهي لتجعل منها ممثلة بارعة .

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وفي حوار سابق أكدت الفنانة رجاء الجداوي ، الاعلان عن شعورها بالفخر انها تربية خالتها الراقصة تحية كاريوكا ، مؤكدة أن الفنانة الراحلة تزوجت 17 مرة حتى لا يلمسها رجل واحد إلا في الحلال ، وأنها لم تحب من أزواجها إلا الفنان رشدي أباظة ، ولم تترك لأسرتها ثروة كما يظن البعض ، فقد ماتت وهي لا تملك الا دبلتها من الكاتب فايز حلاوة !!

وأضافت الجداوي ، أنها تعلمت من خالتها الفنانة تحية كاريوكا الصدق والعطاء ، مشيرة إلى أنها كانت حنونة وصارمة في الوقت نفسه ، وقالت رجاء إنها تطبق ما تعلمته من خالتها مع أولادها وأحفادها ، مؤكدة أنها لا تخجل من تربية كاريوكا لها ، قائلة : فخورة إني اتربيت في بيت رقاصة .

وكشفت رجاء خلال لقاء ببرنامج " هنا العاصمة " ، مع الاعلامية لميس الحديدي ، عن العدد الحقيقي لزيجات خالتها ، مؤكدة أن الفنانة تحية كاريوكا ، تزوجت 17 مرة وليس 13 كما يردد البعض ، لأن ما حدش لمسها غير في الحلال ، وكانت هي اللي بتختار ، وأن رشدي أباظة أكثر من أحبت في حياتها ، وكانت تتمنى لو أنجبت طفلا منه !! وأشارت الجداوي إلى أن تحية رفضت تقديم عمل فني مستونی من سيرتها الذاتية ، حرصا على استقرار الحياة العائلية لأزواجها السابقين ، وقالت إن الفنانة نادية الجندي طلبت تقديم عمل عن حياة تحية كاريوكا ، وردت عليها وقتها بانها تزوجت 17 مرة ، وكل زوج صارت له اسرة أخرى وأولاد وأحفاد وحياة مستقرة ، ولا يليق أن نمش هذه الاسر بالحديث عن الماضي .

وأضافت أن تحية أنفقت كل ما جنته من الفن ، ولم تترك ثروة لورثتها كما يظن البعض قائلة : الشيء الوحيد الذي وجدناه في خزانة تحية كاريوكا بعد وفاتها ، هو دبلتها من فايز حلاوة وكانت موجودة في علبة قطيفة ، كانت بتقولي لو فيه قرش حرام ضاع مني ، بحمد ربنا إنه خلصني منه .. ووصلت لمرحلة كبيرة من الزهد والرضا .

وكشفت رجاء عن مفاجأة إقامة جدتها لسرادق عزاء في ابنتها تحية كاريوكا بمجرد هروبها من المنزل للعمل كراقصة ، وكان اسمها الحقيقي " بدوية " ورفضت الجدة مقابلة ابنتها وظلت تعتبرها ميتة ، حتى تزوجت رسميا وارسلت تحية لوالدتها قسيمة الزواج الشرعية .