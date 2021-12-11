بعد ظهورها حليقة الشعر.. عمرو أديب عن شيرين: “منظرها مقلق وغريب وشكلها تعبانة” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الإعلامي عمرو أديب على ظهور النجمة شيرين عبدالوهاب في حفلها الأول بعد طلاقها وهي حليقة الشعر.

قال أديب في برنامجه “الحكاية”: “لأني بحبها وناس كتير بتحبها فانا قلقان عليها، انهاردة شوفت شيرين عبدالوهاب في مشهد مقلق شيرين حلقت شعرها زيرو، في ناس كتير اعتبرت ان دا تحرر وأن هي ارتاحت”.

وأضاف: أنا حسيت أنه شيرين تعبانة، شكلها تعبان المرأة عندما تزيل شعرها بالمكنة أنا معرفش غير انه عقاب، هي بتعاقب نفسها على حاجة، والمرأة لما بتعمل كدة بتبقى عايزة تقعد في البيت محدش يشوفها، لكن دي نزلت في أول حفلة ليها، يا شيرين يا حبيبتي مليون ست بتتطلق كل يوم إيه المشكلة يعني، هي قالت لجمهورها أنا كويسة وماتقلقوش عليا، والمنظر بجد مقلق وغريب، وفي النص قالت أصالة مش عتقدر تغلبني في إشارة لأصالة لما قصت شعرها، وشيرين قالت أنا ماليش غير أهلى وبناتي وجمهوري ،شيرين دي ثروة ومهمة جدا، لما تيجي تتكلم عن 7 8 مطربات في الوطن العربي فيهم طبعا شيرين وأصالة وأنغام.

وأضاف: شيرين أنت اسعدتينا كتير، كلنا أهلك ورجالتك وجمهورك وجانبك، أنا معرفش انتي بتمري ايه بس من خلال معرفتي بالحياة كل حاجة بتتعوض وأي حاجة راحت بتيجي بدالها حاجة أهم، الواحد بيرجع يركز في فنه واسرته كل دول محتاجينه، بقول للناس اللي بيبقى عندها رغبة في الانهيار ماتنهاروش لان في ناس محتاجينكم احنا مش موجودين في الحياة دي بطولنا لو وقعنا في ناس حوالينا هتقع، في ناس غير مسموح لها بالسقوط، وفي الحالات اللي زي دي يكون الحمد والشكر الحل، اللي يشوف بلاوي الناس، ومش عايز اضرب امثلة عشان مايبقاش في تقليل من مشاكل الناس، في النهاية اقف على رجلك في ناس محتاجة لك، أنا عارف انك متضايقة وحاسة بالضياع بس ايه المشكلة هي دي الحياة صعود وهبوط، احنا مبسوطين بأنك رجعتي تغني، وعايزين نشوفك بتغني على طول، امسكي نفسك وتماسكي كلنا معاكي.

ومؤخرا، أصدرت شيرين عبد الوهاب بيانا رسميا تؤكد فيه انفصالها عن الفنان حسام حبيب، محتفظة بالأسباب لنفسها.

جاء في البيان الذي أصدرته شيرين عبر صفحتها بموقع Facebook: “النجمة شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول انفصالها من حسام حبيب.. وتؤكد وقوع الطلاق رسميا.

وكانت شيرين صرحت في لقاء خاص مع الإعلامية نضال الأحمدية قال: “أنا الآن (فري) ولكن حسام حبيب بيغير علي جدا، ولكني الآن استمتع بحياة الحرية، ولا أندم على ما ضاع مني أو فاتني فأنا أبني شيرين جديدة غير محتلة أو مستعبدة”.

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