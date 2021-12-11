عمرو دياب يشعل حفل زفاف ابن شقيق حميد الشاعري ورقص نيكول سابا وأروى جودة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفل حميد الشاعري مساء اليوم، بحفل زفاف نجل شقيقه.

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور الحفل وتهنئة حميد الشاعري، بينهم النجم عمرو دياب الذي أشعل الحفل بمجموعة من أبرز أغانيه، كما شاركه الغناء عزيز الشافعي وتامر حسين أغنية “أنت الحظ”، وصعدت نيكول سابا لترقص على نغمات أغنياته بجوراه على المسرح.

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يذكر أن نيكول سابا تعود للسينما بفيلم “مفتاح الحب” بعد غياب 6 سنوات، وهو من إنتاج شركة آرت فيجن وتأليف وحوار الممثل بسام علي وسيقوم ببطولة الفيلم أيضا، إلى جانب ميلاد يوسف وروعة ياسين ومها المصري، ومن إخراج جمال السروري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي وسيتم تصويره بالكامل في إمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وكان آخر أعمال نيكول سابا السينمائية فيلم “حياتي مبهدلة” إنتاج عام 2015، بطولة محمد سعد وحسن حسني وأحمد فتحي وإيمان السيد، تأليف سامح سر الختم وإخراج شادي علي.

من ناحية أخرى، انضمت أروى جودة لفريق عمل فيلم “بنات رزق” سيناريو وحوار كريم شيرين وإخراج مرقس عادل وإنتاج الريماس للإنتاج الفني وتدور أحداثه في قالب تشويقي ومن المقرر أن يتم تصويره في العديد من الدول الأوربية والعربية من بينها فرنسا وجورجيا والإمارات العربية المتحدة.

وكانت أخر أعمال أروى جودة مشاركتها بطولة مسلسل “حرب أهلية” والذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي، من بطولة كل من يسرا، باسل خياط، أروى جودة، اللبنانية سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتني فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز.

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