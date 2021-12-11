أول تعليق من شيرين على اتهام طليقها حسام حبيب بحلاقة شعرها

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت شيرين عبدالوهاب، على الشائعات التي انطلقت خلال الساعات الماضية، حول اتهام حسام حبيب بقص شعرها، بعد ظهورها في حفلها الأول بعد الطلاق “حليقة الشعر”.

وكتبت شيرين عبر حسابها على “تويتر” قبل قليل: “ليه ميكونش لوك جديد؟ ، ليه ميكونش تغيير؟، ليه ميكونش انا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب؟، ليه فرضتوا السيء والاسوأ و ظلمتوا شخص بريء و ظلمتوني.. انا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق او تكونوا ظالمين”.

وكانت شائعات قد ترددت خلال الساعات الماضية بأن شيرين تعرضت للعنف من طليقها حسام حبيب قبل أيام، وقد قام بقص شعرها قبل الانفصال.

وفي سياق اَخر فاجأت شيرين جمهورها اللليلة في حفلها الأول بعد الطلاق بقص شعرها تمامًا، مما أثارت حالة من الجدل بين جمهورها.

ووجهت شيرين عبدالوهاب خلال الحفل الغنائي العديد من الرسائل لجمهورها، حيث قالت عن ظهورها دون شعر رأسها: أنا بتحدى أصالة تقدر تعمل كدا، وأشارت إلى رأسها.

وقالت شيرين في الحفل: “أتمنى أنكم تقبلوني بشكلي دا، بس أنتم عارفين أني كدة فوقت”.

ولم توضح شيرين عبد الوهاب سبب ظهورها بتلك الإطلالة المختلفة والمثيرة للتساؤلات، حيث يتسائل الجمهور هل أُصيبت شيرين بمرض؟، أم أن حالتها النفسية التي دفعتها لهذا الأمر؟

ومؤخرا، أصدرت شيرين عبد الوهاب بيانا رسميا تؤكد فيه انفصالها عن الفنان حسام حبيب، محتفظة بالأسباب لنفسها.

جاء في البيان الذي أصدرته شيرين عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”: “النجمة شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول انفصالها من حسام حبيب.. وتؤكد وقوع الطلاق رسميا.

وكانت شيرين صرحت في لقاء خاص مع الإعلامية نضال الأحمدية قال: “أنا الآن (فري) ولكن حسام حبيب بيغير علي جدا، ولكني الآن استمتع بحياة الحرية، ولا أندم على ما ضاع مني أو فاتني فأنا أبني شيرين جديدة غير محتلة أو مستعبدة”.

وروت شيرين أنها رأت في منامها لبنان وهو ينهض من جديد، وقالت: “دعوني في أعطي الأمل للناس في عز جروحي”، وأشارت إلى أنها تتابع مع عدد من الأطباء النفسيين مشيرة إلى الطبيب النفسي الآن مثل النساء والباطنة والجلدية.

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