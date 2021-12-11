الأمـثـال الـشـعـبـيـة الـمـصــريــة والــروســيـــة - أحــمـد الـخـمـيـســي

الأمثال جزء لامع من التراث الشعبي الشفهي للأمم تتجسد فيها خلاصة تجارب الأمة التاريخية والاجتماعية والفردية بإيجاز ودقة وفي صياغة فنية تمكنها من الانتشار والرسوخ جيلا بعد جيل. ومع أن لكل قومية خصائصها الثقافية بل والنفسية إلا أن قسما ضخما من الأمثال يتجاوز ذلك إلى القاسم المشترك بين التجارب البشرية، فترى نفس الأمثال أحيانا بنفس الكلمات في التراث المصري والروسي، مما يجعلنا نكتشف الصلة التي تربط الشعبين وجدانيا وفكريا رغم بعد المسافات واختلاف الطقس واللغة. في هذا المجال قام د. ضياء نافع، أحد رواد الترجمة الكبار، بنشر " معجم الأمثال الشعبية الروسية" الذي ضم الأمثال بالروسية ومترجمة إلى العربية. وعندما تقرأ ذلك المعجم تتبين تلك القواسم المشتركة بين البشر، وخبراتهم، وتثق أن الانسان هو نفس الانسان أينما كان. يقول المثل الروسي: " اذا عشقت اعشق ملكة واذا سرقت اسرق مليون" ونظيره عندنا : " اذا عشقت اعشق قمر، واذا سرقت اسرق جمل"، وهنا ستجد أن الفكرة واحدة لدي الثقافتين، ألا وهي على الانسان أن يتطلع فقط إلى الأفضل والأجمل إذا أحب وحتى إذا سرق، وفي الوقت ذاته فإن الفكرة المشتركة تظهر اختلاف الظروف التاريخية لمجتمع يقدر الثروة بالعملة النقدية، ومجتمع يقدر الثروة بالجمل. لكن الخلاصة الفكرية واحدة. يقول المثل الروسي : " بطن الجوعان صماء " ويقابله عندنا بنفس المعنى: " الجوع كافر". يقولون في روسيا : " يعمل من الذبابة فيلا " ويقابله عندنا : " يعمل من الحبة قبة". يقولون: " إذا ركضت وراء أرنبين فلن تصطاد أيا منهما"، وعندنا " صاحب بالين كذاب"، يقولون: " حتى في الشمس ستجد بقعة"، وعندنا " الحلو ما يكملش". يقولون:" أحيانا تكون الكلمة أسوأ من رمية سهم"، وعندنا : " عضة أسنان ولا جرح من اللسان". أخيرا يقولون : " الدم ليس ماء والقلب ليس حجرا" ويقابله عندنا : " عمر الدم ما يصبح مياه". ولست مطلعا على الأمثال الشعبية لدي شعوب أخرى، لكني أتخيل أنها ستحتوي على قواسم مشتركة مع الأمثال الشعبية الروسية والعربية والمصرية، لأن هناك ملامح عامة في رحلة تطور البشرية وصراعها في مواجهة الطبيعة والأنظمة الحاكمة والنفوس البشرية والأطماع والأهواء. هناك شيء مشترك يجسده الأدب، والتراث الشعبي لكل أمة في رحلة تأثره وتأثيره في ثقافة الشعوب الأخرى. في مصر لم ينتبه أحد إلى أهمية الأمثال الشعبية المصرية قبل أحمد تيمور باشا أعظم من ظهر في العائلة التيمورية التي تركت أثرا بالغ الأهمية في الثقافة المصرية. أخته عائشة التيمورية الشاعرة، وابنه محمد تيمور رائد القصة القصيرة ومؤلف أوبريت العشرة الطيبة لسيد درويش، وابنه الثاني محمود تيمور القاص. وبالرغم من أن أحمد تيمور باشا كان من الأعيان والأثرياء إلا أنه صب اهتمامه كله على الجانب الشعبي من الثقافة فترك العديد من الكتب في هذا المجال، منها قاموس الكلمات العامية في ستة أجزاء، ثم " الأمثال العامية المصرية" الذي نشر فقط عام 1949 بعد وفاته بنحو عشرين عاما. وسوف تدهشك الأمثال التي جمعها الباشا لأن بعضها اختفى من الحياة، وبعضها تطورت صياغته ليصبح أسهل، ومعظمها مازلنا نردده إلى اليوم مثل : " اتدلعي يا عوجة في السنين السودة"، والمثل القائل : " آخد ابن عمي وأتغطى بكمي"، و: " آخر الزمر طيط " ويضرب للعمل الذي ينتهي بدون نتيجة مثلما ينتهي الزمر بالصوت " طيط " ويذهب الصوت أدراج الرياح.