أسرار النجوم: سر غريب في حياة الفنانة اسمهان .. تمنت أمنية وتحققت فعلاً .. ولكن في آخر لحظات حياتها ؟

الرياض - محمد الاطلسي - في موقف غريب كانت الفنانة الراحلة أسمهان من ضمن العاشقين لمصيف رأس البر، وكانت تحبه وتفضله على العديد من المصايف الأخرى.

وبحسب ما ذكرت مجلة الكواكب فإن إحدى صديقات أسمهان قالت إن الأخيرة كانت تجلس معها ذات مرة في رأس البر، والتفتت إليها وعددت محاسن قضاء الوقت في هذا المصيف، ثم قالت فجأة: "تعرفي أنا بتمنى إيه؟"، فقالت لها صديقتها:" تتمني إيه؟"، فقالت اسمهان: "أتمنى إن حياتي تنتهي هنا في رأس البر"، وهنا انزعجت صديقتها وقالت: "يا شيخة حرام عليكي، بعد عمر طويل إن شاء الله".

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ومضى عامان على تلك الحكاية، وكانت أسمهان تركب سيارتها في الطريق إلى رأس البر، فانقلبت بها السيارة في إحدى الترع على جانب الطريق الزراعي، وماتت بالقرب من رأس البر كما تمنت تمامًا.