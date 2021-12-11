شيرين تفتح النار على حسام حبيب مع نضال الأحمدية

أذاعت الإعلامية نضال الأحمدية، الجزء الثاني من حوارها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي قالت خلاله عدة تصريحات هامة فجرت به مفاجأة لجمهورها، من أبرزها:

لما اقدر اطلع للجمهور بشكلي ده اعرفي إني خلاص خفيت

كنت بحب سرطان

حسام ابن أمه الحيلة الدلوعة

أنا ذليت الجمهور ولو كنت معبودة الجماهير مايحقليش أعمل كده

كنت عايزة أجمد بويضاتي لوحدهم بس حسام أصر أنه يشيل البويضات بالأجنة بتوعه!

حسام حد مستهتر مش عارف يعني اية ست عايزة تدفن نفسها جنبه

كنت في علاقتي مع حسام ماما وانا زهقت من دور ماما عايزة أبقى سندريلا

عشت أربع سنين بنام على الكنبة

رضينا بالهم والهم مش راضي بينا

صعب أوي اللي أنا فيه مش قادرة اتحمل

أنا بقيت شحاتة ومحتاجة معونة

هعمل ٣ أفلام في السنة

عندي مشروع فانتازيا لرمضان

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا في مدينة أبو ظبي ضمن فعاليات مهرجان «أم الإمارات، وصدمت الجمهور بأول ظهور لها، وكان لها عدد من اللقطات.

1- فاجأت شيرين عبد الوهاب جمهورها حيث قامت بإزالة شعر رأسها بالكامل.

2- علقت المطربة شيرين عبد الوهاب على إزالة شعر رأسها بالكامل خلال حفلها بـ أبو ظبي، وقالت للجمهور خلال الحفلة:"أقبلوني بشكلي ده، وأنتوا عارفين أنا كده فقت".

3- داعبت الفنانة أصالة وقالت على المسرح": أنا بتحدي أصالة المرادي لن تستطيع أن تفعل هذا" وأشارت على شعرها.

4- بدأت حفلها بـ أغنية "نساى"، وبعدها قدمت مجموعة من أشهر أغانيها التي يحبها الجمهور منها "جرح تاني" وغيرها، بالإضافة إلى أحدث أغانيها "القماص".

5- قالت وسط تفاعل كبير من الجمهور" أنا بقيت سينجل".

6- رفعها المايسترو لتجلس على البيانو خلال غنائها أحد أغانيها.