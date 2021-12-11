أسرار النجوم: هذا الطفل اصبح اشهر ممثل عربي وأدى دور البطولة في مسلسل «زلزال» .. لن تصدق من يكون ؟

الرياض - محمد الاطلسي - صورة لطفل مصري أصبح من اشهر ممثلي الوطن العربي حيث انتشرت الصورة في مواقع اخبارية وهو يبلغ من العمر 6 سنوات تقريبًا، وهو في البحر، وينظر للكاميرا بنفس النظرة التي ينظر بها الآن.

وانهالت التعليقات على الصورة، وشاركها عدد كبير من الجمهور، الذين أكدوا أنه يمتلك نفس الملامح حتى الآن ولم تتغير.

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إنه الفنان ماجد المصري، الذي استطاع أن يصل لقلوب الجميع بأدواره المتميزة التي يتقنها، ويوصضح من خلالها كم هو فنان بارع ولديه موهبة حقيقية وكان ابرز مشاركته في مسلسل "زلزلال" مع ابرز نجوم الشاشة في مقدمتهم محمد رمضان .

ماجد المصري من مواليد طنطا، ولد يوم 15 أكتوبر 1963، أي أنه يبلغ من العمر 57 سنة، وهناك لغط كبير حول ديانة ماجد المصري، حيث يظن الكثير أنه مسيحي، ولكن في الحقيقة ان ماجد المصري مسلم، وتخرج في جامعة الأزهر فرع البنين.

من أبرز أعماله: مسلسل أدم، فيلم البدلة، فيلم الكهف، مسلسل بحر، والوجه الاخر، ومسلسل الاختيار، ومسلسل زلزال.