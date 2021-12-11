ليلى علوى: استقبالى من الجمهور السعودي مدهش

أعربت الفنانة ليلي علوي، عن سعادتها الكبيرة بتكريمها في مهرجان البحر الأحمر الدولي بالمملكة العربية السعودية، مضيفة: أدعم كل الشباب السعودي لصناعة السينما وأشكرهم على مهرجان البحر الأحمر الذي ولد ليبقى.

وشكرت الفنانة ليلي علوي المهرجان السعودي على تكريمها فى أول دورة، وهذا الاحتفاء اللافت الذي قابلته من شعب المملكة الودود، وأتمنى لهم مزيداً من التوفيق والنجاح فيما هو قادم.

وتابعت: استقبال الجمهور السعودي كان رائعا وفخورة بالتكريم وسط كل من المخرجة السعودية هيفاء المنصور، والنجمة الفرنسية العالمية كاترين دينوڤ.

على جانب أخر وجهت ليلى علوى الشكل لكل صناع السينما الذين وقفوا بجوارها خلال رحلتها مع الفن، مشيرة إلى أنها لم تستغرق وقتا طويلا في بداية مشوارها الفني لتكرار نفسها فى شخصية الفتاة الجميلة ذات الملامح البريئة، وإنما غامرت لإثبات موهبتها والبحث دوما عن أدوار لا تشبها.