أسرار النجوم: لن تتخيل شكلها : اتفرج كيف ظهرت أبرز وأشهر فنانة مصرية بعد اختفاء دام 62 عاما .. تغيرت تماماً ؟

الرياض - محمد الاطلسي - بعد قرابة 62 عاما من الغياب عاودت فنانة مصرية شهيرة إلى الظهور مجددا الظهور وتعد من إحدى أبرز نجمات فترة الابيض والأسود.

ونشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، صورة ظهرت بها الفنانة منيرة سنبل للمرة الأولى بعد غياب سنوات. عبر حسابها على موقع إنستجرام.

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منيرة سنبل (15 يونيو 1939 – ) ممثلة مصرية وراقصة باليه محترفة، حصلت على العديد من الجوائز الدولية في السباحة.

عن حياتها

وُلدت في الاسكندرية في 15 يونيو 1939. وشاركت في ستة أعمال فنية من بينها شارع الحب والحب الصامت.

مسيرتها الفنية

درست منيرة سنبل في كلية البنات الإنجليزية بالإسكندرية، قبل أن تلتحق بالجامعة الأمريكية، والتي عملت على إثقالها ثقافيًا. اكتشفتها مجلة الكواكب عام 1956 بعد حصولها على لقب ملكة جمال الإسكندرية ونشر صورها ليتسابق المنتجون لإفساح الطريق لها للدخول إلى عالم الفن، لتبدأ مسيرتها الفنية بفيلم شياطين الجو مع أحمد رمزي وآمال فريد في نفس العام.

وفي العام التالي، شاركت في نساء في حياتي مع يحيى شاهين، حيث لعبت دور ناهد؛ ثم فلمي ليلة رهيبة مع شكري سرحان وسجين أبو زعبل عام 1957 مع محسن سرحان؛ ثم آخر فليمين في مسيرتها الفنية عام 1958 شارع الحب ودور ميرفت، الفتاة اللعوب الحاقدة على زميلتها كريمة، والحب الصامت مع مريم فخر الدين ودور بهيرة. وقد اشتهرت بلقب هانم الصالونات الأنيقة.

وما لبثت إلا أن يبعدها الزواج عن مسيرتها الفنية بعد زواجها من أحد أبناء عائلة البدراوى المعروفة في الإسكندرية لتتفرغ لتربية أبنائها، بينما عادت للظهور ببعض البرامج التليفزيونية عقب انفصالها عن زوجها، إلا أنها لم تحقق النجاح الذي حققته بالسينما.

أعمال الفنية

الحب الصامت 1958 – فيلم (بهيرة)

شارع الحب 1958 – فيلم (ميرفت)

سجين أبو زعبل 1957 – فيلم

ليلة رهيبة 1957 – فيلم (سعاد)

نساء في حياتي 1957 – فيلم (ناهد)

شياطين الجو 1956 – فيلم (نادية – الممرضة)