وزيرة الثقافة تعلن عن اتفاق مع المتحف الوطني الجديد بإمارة موناكو الفرنسية لاقامة معرض لمقتنيات مصر من اعمال رواد التشكيليين

عبد الدايم : الاتفاق يأتي تفعيلاً لاستراتيجية الدولة لاستثمار ثرواتها الفنية ويهدف الى عرض اعمال عمالقة التشكيلين المصريين بأوروبا .

اعلنت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ان الوزارة ممثلة فى قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور نجحت فى عقد اتفاق مع المتحف الوطني الجديد بإمارة موناكو الفرنسية لاقامة معرض به يضم مجموعة متميزة ومنتقاة من مقتنيات الدولة من اعمال رواد التشكيليين المصريين وأعلام الحركة السريالية الفنية بطريقة الاعارة .

قالت عبد الدايم ان الاتفاق يأتي تفعيلاً لاستراتيجية الدولة لاستثمار ثرواتها الفنية وتعظيم العائد منها ، مشيرة انه يعد انجازا جديدا للقوى الناعمة ويهدف الى عرض اعمال عمالقة التشكيلين المصريين بأوروبا والترويج للمقتنيات المتحفية على الصعيد العالمي ، واضافت ان المقتنيات المختارة تبرز الهوية المتفردة لمصر وتعكس ريادتها الحضارية ، مشيرة الى اهمية وضرورة تواجد الابداع المصرى امام شعوب العالم ، وتابعت أن الاتفاق ياتى كبداية لأطر تعاون اخرى تحمل مردودًا ثقافيًا وفنيًا متعاظم الأثر بين مصر وفرنسا.

من جانبه قال رئيس قطاع الفنون التشكيلية انه ومن خلال مشاركات العديد من المهتمين بتاريخ الحركة التشكيلية المصريه وقع الاختيار علي عدد من الأعمال المقتناه بمتاحف محمود سعيد والفنون الجميلة بالاسكندرية، ومحمود مختار بالقاهرة وتشمل 11 عمل (تصوير) وتمثال من ابداعات محمود مختار ، مشيرا ان المعروضات تظهر مدي تأثير وتفاعل مدينة الاسكندية مع دول حوض البحر المتوسط، واكد انه تم اتخاذ كافة الضمانات الفنية والقانونية للحفاظ علي سلامة هذه الأعمال وطبقًا للمعايير العالمية، وفقًا لما يشمله عقد الاتفاق .