وفاة الشاعر الكويتي الشيخ دعيج الخليفة الصباح

توفي في الكويت، اليوم السبت، الشاعر الكويتي المعروف الشيخ دعيج الخليفة الصباح، عن عمر ناهز الـ 50 عامًا.

ونعى الديوان الأميري الكويتي، في بيان له، نشرته وكالة الأنباء الكويتية ”كونا“، الشاعر الراحل الشيخ دعيج الخليفة الصباح.

وأشار بيان الديوان الأميري إلى أن تشييع الجثمان سيكون بعد صلاة عصر اليوم السبت، دون توضيح أية تفاصيل عن سبب الوفاة.

وكان آخر ظهور للراحل قبل ساعات من وفاته خلال مشاركته في التجمع السنوي السادس لخريجي ثانوية كيفان، بحسب صحيفة ”الراي“.

والشاعر الراحل هو حفيد أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، ووالدته هي الشيخة لولوه جابر الأحمد، ووالده هو الشيخ خليفة العبدالله الخليفة بن عبد الله الصباح.

وتزوج دعيج الخليفة من الشيخة عالية الخالد الصباح، ولديه 3 بنات، وولد، هم: لولوة، ودلال، وبدرية، وخليفة.

ونعى طيف واسع من المغردين في الكويت الشاعر الراحل الشيخ دعيج الخليفة عبر وسم يحمل اسمه على موقع تويتر.

وقال الإعلامي أحمد دحام الشمري مدير إدارة قناة ”إثراء“ في تلفزيون الكويت: ”رحم الله الأخ والصديق الشيخ دعيج الخليفة، وغفر له، وجعل قبره روضة من رياض الجنة،إنا لله وإنا إليه راجعون“.