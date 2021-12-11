تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق في السابعه من مساء اليوم السبت بساحة مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور أمسية فنية للسيرة الهلالية بين مصر وتونس يقدمها الفنان أيمن عبد الرحمن تتضمن الامسيه مسيره السيره الهلاليه بين مصر وتونس وما تضمنه من قصص الهلالية إعداد الدكتور محمد ريحان.
يختتم الأمسية مجموعة من أغاني التراث غناء الفنانة فاطمة عادل بمصاحبة الفرقة الموسيقيه للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.
يذكر أن الاحتفاليه تتم في اطار الاحتفال بعام مصر وتونس 2021 والذي يتضمن برنامجه العديد من الفاعليات بمصر وتونس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. المركز القومي للمسرح والموسيقى يقدم أمسية السيرة الهلالية فى الأوبرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.