اليوم.. المركز القومي للمسرح والموسيقى يقدم أمسية السيرة الهلالية فى الأوبرا

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق في السابعه من مساء اليوم السبت بساحة مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور أمسية فنية للسيرة الهلالية بين مصر وتونس يقدمها الفنان أيمن عبد الرحمن تتضمن الامسيه مسيره السيره الهلاليه بين مصر وتونس وما تضمنه من قصص الهلالية إعداد الدكتور محمد ريحان.

يختتم الأمسية مجموعة من أغاني التراث غناء الفنانة فاطمة عادل بمصاحبة الفرقة الموسيقيه للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

يذكر أن الاحتفاليه تتم في اطار الاحتفال بعام مصر وتونس 2021 والذي يتضمن برنامجه العديد من الفاعليات بمصر وتونس.