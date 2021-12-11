هاشتاج حسام حبيب يتصدر تويتر بعد ما أثارت شيرين الجدل في أول...

تصدر هاشتاج “حسام حبيب” المرتبة الأولي علي موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، وذلك بعد ما أثارت شيرين الجدل أمس في أول ظهور لها بعد الطلاق.
وجاءت التغريدات كالتالي:"ركز فى الناس اللى وراء وأنت هتعرف أنه كان جواز غير موفق لكلايهما.
#حسام_حبيب"، وأضاف أخر: "موضوع شيرين و حسام حبيب ده مرعب اوي كمية الحب اللي كانت بتظهر في الاول و اللي بيحصل حاليا ده مرعب بجد و يخليك في تساؤولات كتير".
وعلقت أخري: "حزن ممزوج بالقوة ، شيرين استغنت عن شعرها اللي هو زينتها عشان تبين أنها زي مقدرت تتخلي عن شعرها قدرت تتخلي عن حسام حبيب ، كل الدعم والحب يافنانة.
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