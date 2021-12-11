وائل كفورىو نانسى عجرم يوثقان بصمتهما على ”Wall of fame”

وضع الفنانان وائل كفورى، ونانسى عجرم، بصمتهما على "wall of fame"، فى موسم الرياض بالسعودية، ونشر الحساب الرسمى لموسم الرياض عبر موقع "تويتر"، صورًا من الحدث، وعلق عليها: "الفنان وائل كفوري والفنانة نانسي عجرم، يوثِّقون بصمتهم معنا على الـ Wall of fame".

يأتى هذا بعدما أحيا كل من النجمة نانسى عجرم و النجم وائل كفورى حفلاً غنائيًا مساء أمس الجمعة 10 فى السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وقدم كل منهما باقة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

ويأتى هذا الحفل بعد إحيائهما حفلاً غنائياً فى أغسطس الماضى ضمن فعاليات مهرجان صيف جدة بالسعودية أيضاً، وشهد حفل نانسى عجرم ووائل كفورى فى مهرجان صيف جدة، استقبالاً حماسياً من الجمهور السعودى فبمجرد صعودها للمسرح اشتعلت الأجواء وتعالت هتافات الجمهور، وقدمت نانسى عددا كبيرا من أغنياتها التى رددها معها الجمهور، ونفس الأمر بالنسبة لوائل كفورى الذى وجه الشكر للجمهور على الاستقبال الرائع الذى جعله فى غاية الحماس.

أحيا وائل كفورى حفلاً غنائياً يوم 6 من شهر نوفمبر الجارى، فى مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالأردن، وكان الأول له بعد تعرضه لحادث سير خلال شهر أكتوبر الماضى، كما حرص في بداية الحفل علي توجيه رسالة، قائلاً: "اسمحوا لى فى البداية أشكر ربى.. انكتبى لى عمر جديد بفضل دعوات الناس اللي بالفعل خلتني أقف اليوم".

أما نانسى عجرم فطرحت مؤخراً كليب أغنيتها السنجل الجديدة "مية وخمسين"، وتعاونت نانسي في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان وتم تصويره فى لبنان، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خورى، وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم فى فيديو من كواليس الكليب حافية القدمين وذلك خلال تدريبها على أداء حركات الرقص فى الأغنية.