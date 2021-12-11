محمد رمضان ينشر صورة من داخل الطائرة اثناء رحلته للإمارات

نشر الفنان محمد رمضان صورة له من داخل الطائرة اثناء رحلتة للإمارات , وذلك عبر حسابة بموقع “ انستجرام ”. وعلق محمد رمضان “ ???????? ???????? From #IRAQ to the #UAE ”.

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