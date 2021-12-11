شيرين تكشف عن محاولاتها للانتحار: عملت كل حاجة عشان أموت لكن ربنا مش عايزني دلوقتي

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت المطربة شيرين عبدالوهاب محاولتها الانتحار أكثر من مرة، ولكن في كل مرة كانت تنجو من هذا الأمر، مشيرة إلى أن الله دائمًا يشفيها وتمر من هذه الأزمة، وكأنه لا يريد لها الموت في تلك الفترة.

وتحدثت شيرين عبدالوهاب عن أزمتها في تسجيل صوتي مع الإعلامية نضال الأحمدية، حيث قالت: عملت كل حاجة تخليني أموت، والله العظيم ربنا لسه مش عايزني دلوقتي، أنا مش عايزة أغضب ربنا تاني، عايزة أفضل عايشة للناس اللي بتحبني ولبناتي، وكفاية ذل لحد كده.

وأشارت شيرين عبدالوهاب إلى أن معاناتها لا تتلخص في زوجها السابق حسام حبيب لافتة إلى أنها لا تلتفت الآن لهذا الشخص بل إن كل ما يهمها الآن هو بناتها وجمهورها الذي صبر عليها كثيرا وتحمل غيابها طوال 4 سنوات دون عمل جديد.

وكانت شيرين خطفت الأنظار في الحفل بظهورها وهي حليقة الشعر، مما شغل الجمهور إن كانت تمر بظروف نفسية صعبة بعد طلاقها أم مجرد نيو لوك، لتخرج بعدها شائعات تؤكد أنها تعرضت للضرب والتعنيف على يد طليقها وهو من قص لها شعرها! ولكنها نفتها مؤكدة أنه قرارها ولا داعي لظلم الأبرياء.

وقبل ظهور شيرين بساعات على المسرح، ظهرت في فيديو، وطمأنت جمهورها عليها وقالت أنها تشعر بالقوة من خلال دعمهم لها.

ومؤخرا، أصدرت شيرين عبد الوهاب بيانا رسميا تؤكد فيه انفصالها عن الفنان حسام حبيب، محتفظة بالأسباب لنفسها.

جاء في البيان الذي أصدرته شيرين عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”: “النجمة شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول انفصالها من حسام حبيب.. وتؤكد وقوع الطلاق رسميا.

اقرأ أيضا

بعد ظهورها حليقة الشعر.. عمرو أديب عن شيرين: “منظرها مقلق وغريب وشكلها تعبانة” (فيديو)

شيرين تستعين بمايسترو حفلها ليحملها على البيانو (فيديو)

شيرين عبدالوهاب “حليقة الشعر” في أول ظهور لها بعد الانفصال في حفلها بالإمارات: أنا كده فوقت