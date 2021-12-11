شيرين عن حسام حبيب: كنت بحب سرطان ورفض أحفظ بويضاتي غير بالأجنة بتوعه (تسجيل)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب أنها مرت بفترة صعبة في أثناء زواجها من المطرب حسام حبيب، الذي تسبب في شعورها بالآلام النفسية والجسدية.

ووصفت شيرين عبد الوهاب حبها لحسام حبيب في تسجيل صوتي مع الإعلامية نضال الأحمدية، بأنه كان يشبه السرطان، معقبة: أنا كنت بحب سرطان لأني لما بحب بدي كل حاجة، وارتباطي بيه بقا ضعف وخوف وأنا مبحبش أكون ضعيفة.

تجميد البويضات

وكشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب أنها حاولت أكثر من مرة أن تُكوّن أسرة، وأن تنجب طفلًا من حسام حبيب، ولكن الأخير لم يساعدها على ذلك، مشيرة إلى أنه لم يتعامل مع الموضوع بجدّية، وأنه السبب وراء فشل تحقيق أمنيتها بأن تنجب طفلًا.

وتحدثت شيرين عبدالوهاب، قائلة: كان نفسي أعمل مشروع أُسري وهو فشله، روحت أشيل بويضات، وده بيحتاج إجراءات كثيرة، وكانت صعبة عليّ جدًا.

وأكدت شيرين عبد الوهاب أنها سافرت إلى الولايات المتحدة من أجل تجميد البويضات الخاصة بها بأجود حالاتها لكن الإجراءات كانت صعبة للغاية وكان يجب أن تحتفظ بالبويضات وحدها ولكن حسام حبيب أصر أن تحتفظ بها بالأجنة الخاصة به، مضيفة “أنا مش عايزة أخلف منه خلاص”.

وأضافت شيرين عبد الوهاب باكيةً: كل تعب الأسابيع والشهور راح، عشان حد مستهتر، حد مش عارف يعني إيه دنيا، ويعني إيه ست هتموت عنده وهتدفن في نفس المكان اللي هيموت فيه.

وفي سياق متصل،كشفت المطربة شيرين عبدالوهاب أنها حاولت أكثر من مرة أن تنتحر ولكن دائمًا هذه المحاولات كانت تفشل، حيث قالت: حاولت كتير أنتحر لكن ربنا مش عايزني.

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