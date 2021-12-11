هاني شاكر يعلن عدم ترشحه مرة أخرى لرئاسة نقابة الموسيقيين لهذا السبب

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بشكل قاطع أنه لن يترشح مرة أخرى لانتخابات نقابة المهن الموسيقية الدورة القادمة، قائلا: “طبعا عند قراري ودي أخر فترة بالنسبة لي لأني تعبت”، لافتًا أنه بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها نصحه الأطباء بالابتعاد عن الأزمات والضغط العصبى.

وتابع هاني شاكر: “أنا أتفاجأت بتعب ضربات قلبي ودخلت بيه المستشفى والدكاترة قالوا أبعد عن الانفعالات ودي أخرة فترة، أكيد رسالتي مأدتهاش كاملة ولكن حاولت إني أوصلها وأحافظ على الفن المصري”.

وأشار هاني شاكر، في تصريحات تليفزيونية، أنه سيكمل هذه الفترة في النقابة وسيكتفي بفترتين كنقيب للمهن الموسيقية، لافتًا أنه لا يشعر بتأديته الرسالة كاملة في النقابة، ولكنه قدم بعض الأشياء التي كان يتمنى وجودها في النقابة التي ينتمي لها.

وتابع: أتمنى أمير عبد المجيد يكون النقيب اللي جاي، وأتمنى النقيب اللي جاي يكون وجه جديد، ممكن النقيب الجديد يلغي كل القرارات القديمة، الحاجة اللي مفيهاش بروتوكول ممضي ممكن يتغير، ومنع المهرجانات ده قرار إداري في النقابة مش برتوكول، ممكن جدا النقيب الجديد يلغي القديم ويرجع المهرجانات.

وكان قد أعرب المطرب هانى شاكر، عن سعادته بإحياء حفله الغنائى، على مسرح محمد عبده فى المملكة العربية السعودية، خلال فعاليات موسم الرياض فى نسخته الثانية، التى قدم فيها مجموعة من أبرز أغانيه الجديدة والقديمة، التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وشارك فى الحفل المطرب محمد محسن والمطربة مى فاروق، والفرقة الموسيقية بقيادة الموسيقار أمير عبد المجيد، وقدم هانى شاكر باقة من أجمل أغانيه.

اقرأ أيضا

هاني شاكر: لو عندي سلطة همنع مطربي المهرجانات من الغناء بالسعودية.. وأغنية شيماء ضحكتني وزعلتني

محمد صلاح: بسمع أغاني المهرجانات زي “بنت الجيران” بس مش عايز أزعل أستاذ هاني شاكر مني

“منك لله على الصبح يا راجل عيب”.. محمد العدل يهاجم هاني شاكر بسبب عمر كمال

هاني شاكر: محمد رمضان لن يغني في أي حفل بمصر قبل التحقيق معه