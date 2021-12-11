شيرين: أنا بقيت شحاته وعودتي لـ حسام حبيب محتاجة معجزة من عند الله (تسجيل صوتي”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت شيرين عبدالوهاب خلال مكالمتها المسجلة مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، عن شروط العودة إلى حسام حبيب، ساخرة: معجزة من عند الله، ونفت المطربة ما تم نشره على لسان والد حبيب، حول وجود مفاوضات للعودة، ووصفته بالكذب والافتراء.

وأضافت النجمة شيرين عبدالوهاب: أنا عمري ما لبست قناع عشان أقابل أي منبر إعلامي في الكون، أنا شيرين والناس أحبتني بهذا الشكل، وأنا الوحيدة اللي غيرت في الوسط الفني والوسط الفني لم يغيرني، أنا عملت موضة في الوسط اسمها العفوية، وأنا اتعلمت من كل حاجة في حياتي.

شحاته ومحتاجة معونة من الأمم المتحدة

وقالت شيرين عبدالوهاب في حوارها، إنها أصبحت لا تملك مالًا وتحتاج لمن يساعدها، قائلةً: أنا بقيت شحاتة ومحتاجة لمعونة من الأمم المتحدة.

وتابعت شيرين عبد الوهاب، أنها إذا كانت تملك مالًا كانت ستحاول فِعل الكثير من الخير، ومساعدة كل شخص يحتاج لها، مضيفةً: نفسي أعمل خير كتير أكتر من كده، نفسي أجيب أدي للناس البردانة حاجة تدفيها، والطفل اللي محتاج لبن أجيبله، والعرايس أتمملهم فرحتهم، لو كان معايا أقسم بالله كنت عملت كده، بس أنا شحاتة وعايزة معونة من الأمم المتحدة.

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