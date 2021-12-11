اليوم.. ختام سوق مهرجان البحر الأحمر السينمائى بالسعودية

يشهد اليوم السبت مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فى الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، ختام وتوزيع جوائز فعاليات سوق البحر الأحمر، ويقدم المهرجان العديد من الفعاليات التي تهدف لتعزيز قطاع صناعة السينما، كما ستحصل الموهبة الفائزة على فرصة لقاء كوكبة من صناع المحتوى السينمائي ومتخصصين بالمجال لتبادل الخبرات وتسهيل الشراكات، ويتضمن البرنامج أيضًا سلسلة من الندوات والعروض السينمائية، ويتيح الفرصة للتواصل مع صناع الأفلام المحليين والعالميين والمسئولين التنفيذيين.

وشارك مشاريع بسوق البحر الأحمر بعرض تقديمي وصلت إلى ثلاثة وعشرين مشروعًا قيد التطوير، بما في ذلك 12 مشروعًا من معمل البحر الأحمر و11 مشروعًا من سوق البحر الأحمر.

وشهد المهرجان مناقشة جميع الأفلام المعروضة في سوق البحر الأحمر من قبل لجنة تحكيم مستقلة، مكونة من مخرج المهرجان -الشاعر السعودي- أحمد الملا، والمنتجة الأمريكية أليكس ماديجان، والمنتج الألماني تاناسيس كاراثانوس في حين تولى مدير المهرجان أليكس موسى ساوادوغو، والمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، والمخرج الفرنسي لادج لي لجنة الأعمال قيد الإنجاز.

سيتم منح أكثر من 700,000 دولار أمريكي للمشاريع الفائزة بجوائز سوق البحر الأحمر بتمويل من صندوق البحر الأحمر والدعم السخي من قبل رعاة المهرجان.

شمل السوق سلسلة محادثات من ورش العمل، وندوات، ودورات عقدها كبار المتحدثين في المجال السينمائي، بالإضافة إلى جلسات تواصل سينمائية جمعت بين ضيوف متخصصين بالمجال والمشاركين في السوق.