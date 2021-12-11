هانى شاكر يعلن عدم ترشحه لانتخابات نقابة الموسيقيين بعد تحذيرات الأطباء

أعلن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بشكل قاطع أنه لن يترشح مرة أخرى لانتخابات نقابة المهن الموسيقية الدورة القادمة، قائلا: "طبعا عند قراري ودي أخر فترة بالنسبة لي لأني تعبت"، لافتًا أنه بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها نصحه الأطباء بالابتعاد عن الأزمات والضغط العصبى.

وأشار هاني شاكر، في تصريحات تليفزيونية، أنه سيكمل هذه الفترة في النقابة وسيكتفي بفترتين كنقيب للمهن الموسيقية، لافتًا أنه لا يشعر بتأديته الرسالة كاملة في النقابة، ولكنه قدم بعض الأشياء التي كان يتمنى وجودها في النقابة التي ينتمي لها.

وكان قد أعرب المطرب هانى شاكر، أمير الغناء العربى ، عن سعادته بإحياء حفله الغنائى، على مسرح محمد عبده فى المملكة العربية السعودية، خلال فعاليات موسم الرياض فى نسخته الثانية، التى قدم فيها مجموعة من أبرز أغانيه الجديدة والقديمة، التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وشارك فى الحفل المطرب محمد محسن والمطربة مى فاروق، والفرقة الموسيقية بقيادة الموسيقار أمير عبد المجيد، وقدم هانى شاكر باقة من أجمل أغانيه.